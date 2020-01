La famille royale britannique se sent “blessée et déçue” après l’annonce par Enrique et Meghan

Par Michael Holden et Guy Faulconbridge

LONDRES, 9 janvier (.) – La famille royale britannique a été “blessée” et “déçue” par l’annonce choquante du prince Henry et de sa femme Meghan qu’ils se retireraient de leurs redevances et passeraient plus de temps en Amérique du Nord, a-t-il déclaré. Une source de la monarchie.

L’annonce d’Enrique et Meghan, publiée mercredi soir via le réseau social Instagram, a impacté la famille royale, puisque ni la reine Elizabeth, ni le prince Charles – héritier du trône – n’avaient été préalablement informés.

Isabel, qui a consacré sa vie au service public dans la monarchie depuis qu’elle est devenue reine en 1952, et d’autres membres importants de la famille royale se sont sentis blessés et déçus par la décision, selon la source de la royauté britannique.

“Nous avons décidé de faire une transition cette année pour commencer à travailler progressivement sur un nouveau rôle dans cette institution”, ont déclaré Enrique et Meghan dans leur communiqué.

“Nous voulons prendre notre retraite en tant que membres” seniors “de la famille royale et travailler pour être financièrement indépendants.”

Le couple a déclaré que la décision avait été prise après des mois de réflexion et de discussions et qu’ils allaient passer du temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord pour donner à leur famille l’espace dont ils avaient besoin.

Bien que la situation ait été décrite par le couple comme une mesure de retrait, il n’était pas immédiatement clair comment ils deviendraient ce que les biographes pourraient appeler “la moitié des redevances”, ni qui paierait leurs factures et les voyages transatlantiques.

Aucun membre de la royauté britannique n’a encore commenté la décision. Les tabloïds ont déclaré que l’annonce avait mis en colère le prince Charles et le prince William, le frère d’Enrique.

Le palais de Buckingham a déclaré que les discussions avec Enrique et Meghan étaient à un stade précoce et que ces questions complexes prennent du temps à définir.

“MEGXIT”, intitulé le journal The Sun sur sa couverture. Le quotidien Daily Mail a rapporté que la reine Elizabeth était indignée.

Enrique et Meghan se sont mariés en mai 2018 lors d’une luxueuse cérémonie au château de Windsor, à l’ouest de Londres, et en mai 2019, le couple, officiellement appelé duc et duchesse de Sussex, a eu son premier enfant, un enfant qu’ils ont appelé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Enrique, 35 ans, est actuellement à la sixième place dans la lignée de la succession au trône et il y avait beaucoup de spéculations dans les médias que lui et Meghan, 38 ans, prévoyaient de s’éloigner de la vie publique depuis leur retour ce mois-ci de vacances Six semaines au Canada.

L’année dernière, Enrique a déclaré qu’il avait des désaccords avec son frère aîné, le prince William, qui est le deuxième en ligne pour accéder au trône, et Enrique et Meghan ont eu une relation tendue avec certains journaux britanniques.

(Édité en espagnol par Marion Giraldo)