La FDA approuve un nouveau médicament contre le cholestérol élevé

Un nouveau médicament arrive pour lutter contre le cholestérol élevé. Autorités sanitaires américaines Ils ont approuvé le médicament contre le cholestérol élevé. Nexletol est le nouveau médicament qui aidera à réduire le cholestérol dans une large mesure.

Les régulateurs américains ont approuvé la vente d’un nouveau type de médicament hypocholestérolémiant destiné à des millions de personnes intolérantes aux pilules de statine largement utilisées, telles que Lipitor et Crestor, ou ne les aidant pas suffisamment.

Vendredi, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé Nexletol, d’Esperion Therapeutics Inc., qui sera utile pour les personnes ayant une prédisposition génétique à se faire vacciner ou à souffrir d’une maladie et vous devez réduire davantage votre mauvais cholestérol, a rapporté l’agence de presse AP.

La pilule doit être prise quotidiennement et associée à une alimentation saine et à la dose la plus élevée de statine que les patients peuvent tolérer, a déclaré la FDA.

Des niveaux élevés de lipoprotéines de basse densité (LDL), ou mauvais cholestérol, sont l’un des principaux risques pour une personne de subir une crise cardiaque ou d’autres problèmes.

Des études montrent que les comprimés Nexletol peuvent réduire d’environ 25% les taux de LDL lorsqu’ils sont pris seuls et 18% supplémentaires s’ils sont accompagnés de statines.

“C’est une bonne alternative” aux statines, qui resteront le premier choix, a déclaré le docteur Christie Ballantyne, directrice de la cardiologie au Baylor College of Medicine. Ballantyne est un conseiller d’Esperion et a aidé à tester le médicament contre le cholestérol élevé.

Des millions de personnes prennent des statines génériques bon marché, mais beaucoup ne réduisent pas suffisamment le taux de cholestérol LDL et d’autres souffrent d’effets secondaires, tels que des douleurs musculaires.

Les autres options incluent les pilules Zetia, également vendues sous forme d’ézétimibe, qui coûtent entre 13 $ et 50 $ par mois.

Un plus petit nombre de patients utilisent Repatha et Praluent, de nouveaux médicaments qui représentent une dépense de 6 000 $ ou plus par année. Les assureurs limitent souvent la couverture de ces médicaments, que les patients s’injectent une ou deux fois par mois.

Esperion, basé à Ann Arbor, dans le Michigan, n’a pas encore révélé le prix catalogue du traitement qui utilise le nouveau médicament contre le cholestérol élevé, bien qu’il ait précédemment déclaré qu’il atteindrait environ 300 $ par mois.

Nexletol, également connu sous le nom d’acide bempédoïque, devrait être disponible aux comptoirs fin mars, a annoncé la société.

Approbation du premier traitement pour enfant contre l’allergie aux arachides

Au début du mois, il a été annoncé que le premier traitement contre les allergies aux arachides ou aux arachides était sur le point d’être mis sur le marché, une percée pour faire face à tous les types d’allergies alimentaires, même s’il reste encore beaucoup à faire pour guérir.

L’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) promet un certain soulagement aux familles qui ont vécu dans la peur de l’ingestion accidentelle d’arachides lors d’une fête d’anniversaire et de rassemblements de jeux, dans les cafétérias des écoles et restaurants. Le traitement s’appelle Palforzia et a été développé par Aimmune Therapeutics, a rapporté AP.