La FDA et le CDC recommandent le vaccin contre le VPH pour tout le monde jusqu’à 45 ans. Mais …

Si vous êtes dans une pièce bondée remplie d’adultes, regardez à droite et à gauche. La personne de chaque côté de vous – et vous aussi – avez probablement été ou êtes actuellement infectée par le virus du papillome humain (VPH). Le VPH est l’infection sexuellement transmissible la plus courante aux États-Unis. Pour la plupart d’entre nous, notre système immunitaire éliminera le virus. Mais si le vôtre ne le fait pas et que le virus reste dans votre système, il peut causer des problèmes de santé plus tard dans la vie, y compris six types de cancer différents: les cancers du col de l’utérus, du vagin et de la vulve chez les femmes; cancer du pénis chez les hommes; et l’oropharynx (fond de la gorge) et les cancers anaux chez les femmes et les hommes.

Aux États-Unis, chaque année, le VPH est à l’origine de plus de 34 000 nouveaux cas de cancer et, selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 570 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus associés au VPH sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Depuis 2006, il existe un vaccin extrêmement sûr et efficace qui peut prévenir ces cancers liés au VPH.

Le vaccin contre le VPH a généralement été administré aux filles et aux garçons à l’âge de 11 ou 12 ans, car il est plus efficace lorsqu’il est administré à un âge précoce et avant l’exposition au virus. Les recommandations originales encourageaient également les hommes et les femmes jusqu’à 26 ans à se faire vacciner. Des recommandations plus récentes de la Food and Drug Administration des États-Unis ont étendu l’approbation du vaccin à 45 ans pour les femmes et les hommes qui n’ont pas été vaccinés auparavant.

Conformément aux recommandations de la FDA, en juin 2019, le comité consultatif des centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (ACIP) a également approuvé ce point de vue et a recommandé que ceux qui n’ont pas reçu le vaccin contre le VPH et qui appartiennent à la nouvelle tranche d’âge parlent à leurs fournisseurs sur les avantages potentiels de leur obtention. Pour ceux d’entre nous qui étaient plus âgés que la limite d’âge initiale de 26 ans lorsque le premier vaccin contre le VPH a été approuvé en 2006, ce changement était le bienvenu. Mais les compagnies d’assurance sont en retard par rapport aux recommandations de la FDA et du CDC, et les adultes âgés de 27 à 45 ans éprouvent des difficultés à trouver des prestataires de soins primaires qui administrent le vaccin et à faire en sorte que leurs assureurs le couvrent.

Le plaidoyer en action

Face à ces obstacles, nous avons déployé nos efforts de plaidoyer sur les réseaux sociaux. Lorsqu’elle a été repoussée pour la première fois par notre compagnie d’assurance maladie pour la couverture du vaccin en raison de son âge en novembre 2018, il n’a fallu qu’un tweet appelant la société sur les médias sociaux et un e-mail de suivi pour réviser sa politique de couverture pour notre employeur.. Le vaccin contre le VPH est devenu un avantage préventif couvert à 100% pour les personnes jusqu’à 45 ans qui travaillent dans notre institut du cancer.

Après ce premier succès, le groupe de femmes au sein de l’école supérieure de notre établissement a également suivi sur Twitter avec d’autres compagnies d’assurance pour plaider en faveur d’une couverture vaccinale contre le VPH pour les adultes, avec un succès similaire. Nous encourageons ce type d’effort de défense des citoyens scientifiques parmi tous ceux qui lisent cet article. Si tout ce qu’il vous fallait, c’était quelques tweets et e-mails pour obtenir une couverture pour nos collègues et leurs familles dans notre institution, pourquoi ne pas vous renseigner auprès de vos propres assureurs pour savoir s’ils ont adopté les nouvelles directives ACIP pour couvrir le vaccin contre le VPH jusqu’à 45 ans ?

À la suite de cette évolution, nos collègues des ressources humaines ont collaboré avec tous les régimes d’assurance offerts au sein de notre institution pour s’assurer que le vaccin contre le VPH est entièrement couvert non seulement pour tous ceux qui relèvent de la nouvelle recommandation vaccinale ACIP, mais pour toute personne de plus de neuf ans . Après avoir lu cet article, vous pouvez peut-être aussi faire pression sur vos partenaires RH pour obtenir une couverture similaire par le biais de votre employeur.

Nous nous sentons tous les deux extrêmement satisfaits de savoir que nous avons empêché certains de nos collègues de développer un cancer lié au VPH, mais nos efforts de plaidoyer ne se limitent pas simplement à ceux du domaine biomédical. Faire connaître les forces et les avantages du vaccin contre le VPH auprès d’un public plus large – y compris les voisins, les amis, la famille et les élus – est la pierre angulaire de notre travail. Et éduquer activement les gens sur le VPH et sa transmission et son épidémiologie est tout aussi essentiel que de leur parler du vaccin et de son profil de sécurité exquis.

En fait, nous appuyons les projets de loi du Sénat et de l’Assemblée de l’État de New York actuellement à l’étude qui imposeraient la vaccination contre le VPH aux élèves de septième année, ainsi que les projets de loi actuellement à l’étude qui permettraient aux adolescents de consentir au vaccin sans l’approbation parentale. Ces types de décisions ou de politiques ont été promulgués ou adoptés par les départements locaux de la santé en Virginie, au Rhode Island et à Hawaï et à Washington, D.C. (États et régions dont les taux de vaccination contre le VPH sont parmi les plus élevés du pays).

Et ils sont à l’étude dans au moins une demi-douzaine d’autres États. Le refoulement du public a, jusqu’à présent, étouffé ces projets de loi à New York, étant donné la force et l’organisation de l’opposition même à la vaccination de routine. Il est temps que les scientifiques soient mieux préparés et mieux organisés pour lutter contre la désinformation et pour travailler avec leurs collègues, amis et famille.

Confronter les anti-vaxxers

La montée des campagnes d’antivaccination est frustrante pour nous tous. Mais certains aspects du vaccin contre le VPH facilitent sa vente. D’une part, rappelez à ceux qui disent que le vaccin contre le VPH augmentera la promiscuité chez les adolescents qu’ils devaient vacciner leurs nourrissons et enfants contre l’hépatite B, qui est un virus sexuellement transmissible. La vaccination infantile n’a pas conduit à l’expérimentation précoce de leurs enfants, juste à la préservation de leur foie.

Cette même préoccupation a été étudiée pour le vaccin contre le VPH, avec exactement la même constatation: pas d’augmentation de la promiscuité post-vaccination. Le vaccin contre le VPH est une mesure de prévention du cancer, et nous pensons que ce message devrait être souligné et souligné par nous tous. Nous encourageons les prestataires à fournir une recommandation ferme et inébranlable pour ce vaccin préventif à tous leurs patients éligibles.

La lutte active contre la désinformation sera essentielle à la réussite de l’adoption de ce vaccin et d’autres. Les inquiétudes concernant le vaccin provoquant l’autisme chez les enfants ne sont pour la plupart pas étayées par des preuves scientifiques et peuvent être minimisées, étant donné que, en particulier, le vaccin contre le VPH est administré aux adolescents et aux adultes. Le vaccin contre le VPH a un dossier de sécurité solide, avec seulement des effets secondaires mineurs liés à l’administration du vaccin (douleur, douleur et fièvre). Ces informations sont fournies par le système de notification des événements indésirables (VAERS) du CDC et de la FDA. Pour un autre sujet de discussion, vous pouvez vous tourner vers la couverture d’une étude récente du Lancet qui a montré à quel point le vaccin était sûr et efficace. Par exemple, en Australie, où le vaccin contre le VPH bénéficie d’une forte absorption, le cancer du col de l’utérus pourrait être éliminé en une génération.

L’élimination de tous les cancers est un objectif louable, mais il est peu probable qu’il soit réaliste. Mais éliminer les cancers associés au VPH en quelques décennies est un objectif réaliste. Cependant, nous ne pouvons espérer atteindre cet objectif qu’en adoptant largement le vaccin contre le VPH. Nous espérons qu’un jour, la vaccination contre le VPH sera une pierre angulaire de la prévention du cancer, tout comme la mammographie, le contrôle cutané et la coloscopie. Pour atteindre cet objectif, il appartient aux scientifiques, aux médecins et à toute personne lisant cet article de s’engager dans des efforts de plaidoyer. Envoyez ces tweets et e-mails, parlez à vos voisins et vaccinez-vous et vos enfants. Appelez un élu, diffusez des informations et combattez la désinformation.