La Fédération de Panama annule le contrat avec l’Argentin “Tolo” Gallego en tant qu’entraîneur de l’équipe de football

PANAMA CITY, 14 avril (.) – La Fédération panaméenne de football (FEPAFUT) a annoncé mardi qu’elle mettrait fin au contrat de l’Argentin Américo “Tolo” Gallego en tant que directeur technique de l’équipe, en raison d’une restructuration qui affectera également les entraîneurs de tous les représentants nationaux au milieu de la crise des coronavirus affectant le pays d’Amérique centrale.

Au Panama, le football est détenu depuis que le pays est entré dans un processus de couvre-feu et de quarantaine en raison du coronavirus qui a déjà fait 3 574 infectés et 95 morts.

“L’impact négatif que cette situation a sur l’aspect économique dans toute la société est grand et la FEPAFUT ne peut échapper à cette réalité. C’est pourquoi le Comité Exécutif a approuvé la résiliation de tous les contrats des organes techniques de son équipes nationales “, a indiqué l’agence dans un communiqué.

“Les conditions de résiliation du contrat sont en cours de négociation avec M. Américo Rubén Gallego et son encadrement”, a-t-il ajouté.

Gallego, 69 ans, est arrivé à la banque de l’équipe panaméenne en août 2019 avec pour mission de se qualifier pour sa deuxième Coupe du monde consécutive après sa première nomination à la Coupe du monde 2018 disputée en Russie.

La FEPAFUT a précisé que dans le cas des équipes de jeunes hommes, femmes et futsal, la clause de résiliation des contrats des entraîneurs respectifs et de leurs organismes techniques sera utilisée.

“FEPAFUT remercie chacun des coachs et membres des instances techniques pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur dévouement avec lesquels ils ont travaillé durant leurs périodes respectives et leur souhaite le meilleur face à cette situation difficile qui frappe notre pays et le monde” , a détaillé l’agence.

La Fédération a ajouté qu’une commission technique et de développement sera en charge du processus de sélection des organes techniques de toutes les équipes.

“FEPAFUT entre ainsi dans un processus de restructuration autour de ses équipes”, a-t-il expliqué.

(Rapport d’Elida Moreno. Rédigé par Carlos Calvo Pacheco.)