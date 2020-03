La Fédération de triathlon plaide pour le report des Jeux de Tokyo 2020 | Réseaux sociaux sportifs

La Fédération espagnole de triathlon (FETRI) a indiqué qu’elle considère que “la santé, l’égalité et la célébration des amateurs de sport sont intrinsèques à certains Jeux Olympiques et Paralympiques et il est très difficile de les réaliser avec des garanties pour le moment” .

Après avoir exposé la situation dans laquelle se trouve actuellement l’Espagne, le conseil d’administration de la FETRI “assume les décisions qui sont prises par les autorités qui régissent le mouvement olympique”, bien qu’il déclare que, “dans l’état actuel actuel, le suspension des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 aux dates initialement prévues, ce qui rend possible et souhaitable de les organiser plus tard lorsque cela est possible. ”