La Fédération mexicaine combattra l’inauguration de la Coupe du monde 2026

MEXIQUE, 27 février (.) – Le président de la Fédération mexicaine de football, Yon de Luisa, a déclaré jeudi qu’il se battra avec les États-Unis pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 et que le lieu est le stade aztèque de la Mexico.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada ont été choisis en juin 2018 comme organisateurs de la Coupe du monde 2026, la première à être jouée avec 48 équipes du format actuel de 32 participants.

“Nous devons nous battre pour l’inauguration de la Coupe du monde au Mexique, nous proposerons que le stade Azteca soit le lieu du match inaugural de la Coupe du monde de 2026”, a déclaré De Luisa dans le cadre du Sommet sportif qui s’est tenu à Mexico.

“Ce n’est pas une chose simple, nous nous battons contre les stades de la NFL, nous nous battons contre des villes à grande puissance économique et appelant aux Etats-Unis”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis accueilleront 60 matchs de Coupe du monde; Mexique et Canada, 10 chacun. La finale se jouera au MetLife Stadium dans le New Jersey, domicile des Giants de New York de la NFL et des Jets de New York.

Outre le stade Azteca, le stade Akron à Guadalajara et le stade BBVA à Monterrey, ce sont les autres sites que le Mexique a proposés pour la Coupe du monde.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)