La Fédération mexicaine de football suspend l’Argentine Hachen pour un an pour agression d’un arbitre

MEXIQUE, 15 janvier (.) – La Fédération mexicaine de football a puni l’Argentin Gabriel Hachen, milieu de terrain du club Bravos de Ciudad Juarez, avec une suspension d’un an pour avoir agressé un arbitre lors d’un match amical.

Hachen, arrivé à Bravos en 2018, a giflé l’arbitre lors d’un match amical joué le 4 janvier entre Bravos et l’Université autonome de Chihuahua après une altercation.

“Le joueur Gabriel Alejandro Hachen, membre du FC Juárez de la Liga MX, est sanctionné d’une année de suspension de toutes les compétitions sportives officielles approuvée par la Fédération mexicaine de football, ainsi que d’une amende économique, ceci pour infraction à l’article 17 paragraphe E du règlement des sanctions de la FMF “, a indiqué mercredi la Fédération dans un communiqué.

Le milieu de terrain de 29 ans a commencé sa carrière en 2011 avec Newell’s Old Boys. Trois ans plus tard, il est arrivé au Mexique pour jouer avec Atlante et Dorados de Sinaloa.

En 2017, le Paraguayen Pablo Aguilar, milieu de terrain du Club América, et l’Argentin Enrique Triverio, l’attaquant de Toluca, ont été respectivement suspendus 10 et huit matchs pour tentative d’agression et insulte à l’arbitre.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)