La femme de Daredevil, Priscila, maillot de bain, message de crise du coronavirus

“Il en sera ainsi jusqu’à la fin du monde.” La femme du Daredevil, Priscila, est vue dans un maillot de bain surprenant ses disciples, mais ce qui a provoqué le plus de surprise, c’est le message révélateur dans lequel elle explique la raison pour laquelle nous traversons une crise de coronavirus.

La belle chanteuse a partagé à travers son compte Instagram une série de dix photographies dans lesquelles elle semble être rarement vue, dans un maillot de bain suggestif, ainsi que d’autres cartes postales dans lesquelles elle est accompagnée de son mari, El Temerario, avec qui embrasse passionnément.

Et quand personne ne s’y attendait, la femme du Daredevil a écrit le texte suivant: «Les cieux disent la gloire du Seigneur, le firmament proclame l’œuvre de ses mains. Un jour le lendemain, le message lui passe. Et une nuit l’autre, il le lui fait savoir. SAL 19 ”.

Puis, dans le cadre de la Fête de la Terre, la chanteuse Priscila a partagé ce message révélateur en temps de crise des coronavirus: “Dieu merci pour ce merveilleux endroit qu’il a fait chez nous, nous l’avons beaucoup endommagé et négligé, mais aujourd’hui sans le monde entier doute que nous vivons un grand réveil dans notre conscience ».

La chanteuse, qui est devenue célèbre après avoir été la chanteuse principale du groupe Priscila et ses balles d’argent, poursuit son message, où elle fait une demande à ses disciples: «Laissons la grâce de Dieu nous aider à réorganiser notre des priorités spirituelles, physiques et matérielles, pour que tout marche vers une bonne destination car sans aucun doute le cours que nous suivions n’était pas le bon. »

Enfin, l’épouse casse-cou dit au revoir comme suit: «Bénédictions et encouragements de la famille !!! Que Dieu soit avec nous, et selon ses promesses, il en sera ainsi jusqu’à la fin du monde. »

Ses partisans ont réagi immédiatement à cette publication, à la fois pour la voir en maillot de bain et pour le message qu’elle a publié, ce qui donne la raison pour laquelle nous traversons une crise de coronavirus:

“Quelles belles photos et aussi quel beau couple, je t’aime”, “Amen, gloire à Dieu”, “Comme tu es belle, Priscila, belle famille que tu as formée et ton mari un homme fait pour toi, salut”, “Très vrai, ami “,” Amen, de belles photos, merci mon Prisci de partager toutes ces merveilles du Seigneur “,” Belles photos !!! Que Dieu vous bénisse »,« Tu es toujours si belle, Priscila ».

Plusieurs admirateurs de l’épouse du casse-cou se sont réjouis de ce message révélateur qu’il a partagé sur son compte Instagram: «Amen, gloire à Dieu. Alléluia, salutations et bénédictions »,« Quelle belle image, seul Dieu »,« Joli reflet, que Dieu vous bénisse toujours ».

Enfin, une admiratrice s’est exprimée de la manière suivante: «Quelle bénédiction d’avoir épousé un romantique dans la chanson. J’imagine que cette chanson va chanter à ton oreille ».

