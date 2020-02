La femme de Fonsi montre presque sa partie intime du lit

La femme de Fonsi montre presque son intimité depuis le lit. Le beau modèle a laissé tout le monde ébloui par son naturel “Quelle belle femme!”, Ont commenté ses followers

Après qu’Adamari López soit apparu au lit avec Toni Costa, la femme de Luis Fonsi montre maintenant presque sa partie intime.

La belle Águeda López a publié une photo sur son compte Instagram personnel qui a révélé une version plus personnelle du modèle.

Elle était parmi les draps de son lit et ne portait qu’un sweat-shirt qui la rendait très sensuelle.

Le petit maquillage et le naturel de la photo ont volé le cœur de ses followers.

“Week-end de Loooong …”, a écrit la femme de Luis Fonsi dans un message photo.

À ce que ses fans ont vite répondu par de multiples messages d’amour

“Belle”, “Bellaaaa🇵🇷”, “Belle”, “Comme toujours belle!” Que Dieu vous bénisse !! »,« Je l’aime »,« Que Linda s’allume en vous souriant… !! »,« Princesse bénédiction »,« Magnifique »,« La combinaison parfaite flaka »,« Quelle belle femme! De plus en plus beau! », Ont-ils écrit.

Quelques-uns ont souligné à quel point la couleur des cheveux était légèrement plus foncée: «J’adore ces cheveux !! Il a l’air super naturel, sain et avec une couleur de rêve! Rajeunir !! “,” Cette couleur de cheveux vous favorise beaucoup “.

Tandis que d’autres louaient son sweat-shirt avec «Porto Rico» écrit sur sa poitrine: «Bella! J’ai besoin de ce sweat-shirt. »« Merci de nous avoir exposés positivement chaque fois que vous le pouvez. 🇵🇷 ”

“Magnifique, vous avez l’air différent, spectaculaire mais quelque chose a votre visage qui reflète beaucoup de paix”, a déclaré Jackeline Conty.

“Beeeeeeella. Aussi simple que les meilleures choses de la vie. »Ajouta un autre adepte.

Cette apparition sensuelle de la femme de Luis Fonsi dans les réseaux sociaux s’est produite juste après qu’Adamari López est apparu avec son partenaire dans une photo incitative au lit.

Adamari López et Toni Costa font sensation avec une photo du lit (PHOTO)

Le beau couple formé par Adamari López et Toni Costa a illuminé les réseaux avec une belle image qu’ils ont partagée sur Instagram.

La publication, qui compte déjà plus de 80 000 likes, montre Adamari López et Toni Costa faisant le signal du silence pendant qu’ils sont couchés.

“Chut, c’est maintenant que la meilleure partie de la Saint-Valentin arrive… .. hahaha nous te souhaitons beaucoup d’amis amoureux !!!!”

Les commentaires de ses fans ne tardèrent pas à venir: “Dieu t’a envoyé l’homme que tu méritais vraiment qu’il t’aime et te rend heureux, bénédictions”, “Tu lui as donné une bague? Je m’endors, je n’en peux plus et la surprise continue! Je saurai demain, profitez-en, je vous aime beaucoup. “

Il y a ceux qui ont dit à Adamari et Toni de «ne pas faire de mal», tandis qu’un autre utilisateur a déclaré: «Je ne pense à rien d’imaginer. Bonne Saint Valentin. “

“J’espère seulement que cette journée sera inoubliable et que dans un mois et demi nous serons surpris par le résultat de cette nuit de Saint Valentin, bon appétit”, peut-on lire dans les commentaires.

Plusieurs imaginaient qu’Adamari et Toni seraient parents: “J’espère que ce sont des triplés”, “Voyons s’ils n’obtiennent pas le bébé”, “Jummm … Je pense qu’il y a un [email protected] pour Alaia! Heureuse nuit”.

«Qu’ils ne manquent jamais cette façon de célébrer, avec tant de surprises, qu’elle dure pour toujours. Toni est comme peu d’hommes, tu dois prendre soin de lui. »

«Vous voyez… plus encore avec notre cher Adamari, nous voulons vous voir, nous aimons son public, fidèle en tout ce qui est elle! Félicitations et famille. “