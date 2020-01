LONDRES, 20 janvier (.) – L’écrivain britannique George Orwell a écrit à un ami pour lui dire qu’ils pouvaient avoir des relations sexuelles deux fois par an avec l’approbation de sa femme, selon une série de lettres achetées par le fils d’Orwell pendant près de 70 ans. après sa mort

Orwell a rencontré Brenda Salkeld en 1933, quelques années avant son premier succès éditorial, “Down and Out in Paris and London” (publié en espagnol sous le titre “Without White in Paris and London”), influençant ses écrits ultérieurs, comme en témoigne le des lettres dont le contenu a été diffusé lundi par le journal britannique The Times.

Orwell a déclaré à Salkeld que sa première femme, Eileen O’Shaughnessy, avait compris ses souhaits et “souhaitait que je puisse coucher avec vous environ deux fois par an, juste pour me garder heureux”.

Dans une lettre précédente, il écrivait: “Je ne sais pas si vous avez déjà compris ce que vous représentez pour moi. Vous avez également dit que vous envisagiez enfin de prendre un amant, donc si c’est le cas, je ne vois pas pourquoi ce ne devrait pas être moi.”

Orwell a continué à écrire à Salkeld jusqu’en 1949, juste avant son deuxième mariage et quelques semaines seulement avant la mort de l’écrivain. Les lettres montrent qu’il a utilisé Salkeld pour sonder ses idées.

Le fils d’Orwell, Richard Blair, a déclaré qu’il avait acheté les lettres pour faire un don aux archives George Orwell de l’University College London.

Un autre jeu de cartes acheté par Blair montre également l’admiration continue d’Orwell pour un vieil amoureux, Eleanor Jacques.

Blair a déclaré au Times que les lettres montraient que Jacques et Salkeld “avaient beaucoup plus d’influence sur lui qu’on ne le pensait à l’origine”.

“C’étaient des lettres très personnelles”, at-il dit. “Je pense qu’il y a eu des contacts physiques occasionnels dans les deux cas. Il aimait les femmes très fortes. Les femmes qui avaient une opinion. C’est ce qui l’a attiré. Le fait qu’il ait eu quelque chose [de ellas] au-delà, c’était un ajout. “

Orwell, qui a également écrit les romans “Farm Rebellion” et “1984”, reste populaire pour ses critiques des gouvernements et du totalitarisme. Le 70e anniversaire de la mort d’Orwell sera commémoré le 21 janvier.

(Information par Elizabeth Howcroft; Traduit par Darío Fernández dans la rédaction de Gdansk)