La femme qui a rejeté “El Chapo” et comment il a payé son audace

Blanca Estela Peña García Elle était commis de banque à Compostelle, dans l’État de Nayarit, mais n’a jamais pensé qu’une fête allait changer sa vie.

Dans cette fête il a rencontré un homme nommé Joaquín Guzmán Loera, plus connu sous le nom de “El Chapo”, fondateur du cartel de Sinaloa, qui est tombé amoureux d’elle à première vue.

Mais ce que le dealer n’a pas aimé c’est que la femme l’a immédiatement rejeté, car il n’a pas ignoré qui il était ni le type d’entreprise dans laquelle il était engagé.

Ce premier rejet, selon le journaliste Gerardo Reyes dans un reportage d’Univision, n’a pas suffi à décourager Guzmán Loera, qui n’était pas habitué à ce que les femmes le rejettent.

Dans un document de renseignement préparé avant leur capture à Mazatlan le 11 juillet 2015, les chercheurs ont noté comme l’une des faiblesses du capo: «Besoin de compagnie féminine» ainsi que «affection pour le confort» et «comme les fêtes».

Avec ce besoin Il a entrepris de conquérir Estela, mais il a été rejeté encore et encore, selon les documents du cabinet de sécurité consultés par la chaîne américaine.

Dans une tentative désespérée, “El Chapo” a jeté des centaines de fleurs d’un avion, ce qui n’a fait qu’augmenter les tentatives de fuite de la femme, car il ne voulait pas s’impliquer avec un criminel.

Guzmán Loera avait alors 30 ans et n’accepterait pas non comme réponse, donc Il a décidé de l’enlever et de la forcer à avoir une longue relation. Face aux menaces, Blanca a accepté d’être avec lui par peur.

On dit qu’ils n’ont pas eu d’enfants, bien que le rapport de sécurité indique que Deux enfants sont nés de cette relation: Estela Desiree et un garçon, tous deux portant le nom de famille du trafiquant de drogue.

Les autorités ont enquêté sur le couple pour connaître leur rôle dans l’organisation criminelle, mais il a été déterminé que elle était inconsciente des activités illégales de Guzmán Loera.

Malgré toutes les tentatives pour le conquérir, Le trafiquant de drogue s’est désintéressé de la relation et a laissé la femme partir avec ses deux enfants.

Par la suite Blanca Estela est restée anonyme et loin des affaires du cartel de SinaloaCependant, pendant que le trafiquant de drogue était libre, la femme aurait perçu une pension.

Selon des rapports du Département du renseignement du gouvernement fédéral, En plus de trois mariages, le trafiquant de drogue au moins, il a maintenu une relation avec quatre autres femmes qui ont été ses amants.

“El Chapo” a entre 15 et 23 enfants avec toutes ces femmes, sans compter Rosa Isela, la fille supposée de Guzmán Loera qui a procréé avec un enseignant avec lequel elle s’est impliquée à la fin des années 70 à Guadalajara, Jalisco selon les enquêtes menées par ce département. Cependant, Guzmán Loera a toujours nié sa paternité.

En comptant leurs mariages, Joaquín Guzmán Loera Il s’est marié la première fois avec María Alejandrina Salazar Hernández, avec qui il avait Archivaldo Ivan, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle et César Guzmán Salazar, qui sont ses aînés.

Il a ensuite épousé Gisela López Pérez avec laquelle il a procréé Ovide, qui a récemment été détenu et libéré par le gouvernement mexicain, Giselle, qui a une ligne de vêtements accessoires avec le nom de son père, Joaquin et Edgar Guzmán López, qui a été tué en 2008 à Culiacán, Sinaloa.

Et son troisième et mariage en cours c’était avec l’ancienne reine de beauté Emma Colonel Aispuro, avec qui il avait des jumeaux Emmaly et Maria.

Bien qu’il ne l’ait pas épousée, aurait eu un fils avec l’ancien député Lucero Guadalupe Sánchez, actuellement emprisonné aux États-Unis, et dont l’existence a été révélée lors du procès du trafiquant de drogue, où le nom d’Agustina Cabanilla est également apparu, un autre de vos amants.

Les jours de conquête de Guzmán Loera se sont terminés en juin 2019 lorsque Il a été condamné à la réclusion à perpétuité aux États-Unis et passe ses jours en prison ADX Florence, considérée comme la plus sûre des États-Unis, où, selon ses avocats, il ne parle à personne car les gardiens ne comprennent pas l’espagnol, il passe 23 heures par jour dans sa cellule, ce qui ne lui laisse qu’une heure pour bronzer dans la cour à l’intérieur d’une cage.

Il n’a pas non plus beaucoup de contacts avec les femmes, car après six mois de détention, Noël dernier a été visité pour la première fois par sa femme et ses jumeaux actuels.