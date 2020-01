La femme qui contrôle les 9900 boutons de panique dans la ville de Buenos Aires: «Si vous ne travaillez pas de manière interdisciplinaire avec la victime, cela ne fonctionne pas»

Mariana Urtasun (56) a commencé à étudier la phonologie, puis la vie l’a conduite sur différents chemins. Depuis 1989, il a travaillé dans la gestion des produits de plusieurs sociétés argentines. Il avait une marque de grandes tailles depuis 10 ans, et c’est là Il a commencé à voir ce qu’étaient la discrimination et les abus. En 2014, après avoir traversé une situation familiale très douloureuse, il a décidé de se consacrer au social et a développé un projet qui concernait la traite dans les ateliers clandestins. C’est à partir de cette initiative qu’on lui a proposé de s’occuper du bouton de panique solidaire. Il a suivi plusieurs formations sur la violence de genre. Et aujourd’hui, elle est responsable du centre d’alarme et de surveillance mobile de la police de la ville de Buenos Aires, responsable du contrôle des 9900 appareils actifs. Chacun d’eux est une victime qui est surveillée 24h / 24 et 7j / 7. Depuis 2011, date de leur mise en œuvre, environ 20 000 ont déjà été livrés.

Le dispositif de sécurité a trois applications: SOS, chat et la possibilité de communiquer avec un opérateur pour des situations non urgentes (en raison d’un dysfonctionnement du dispositif, rechercher un poste de police ou un hôpital, ou si la personne est perdue). Dans le cas où la personne est à risque et ne peut pas parler à l’opérateur parce qu’elle est proche de son agresseur ou d’une autre situation qui le mérite, Il y a la possibilité de communiquer via un chat, à travers lequel vous pouvez envoyer des photos et des vidéos, un système similaire à ceux utilisés dans les réseaux sociaux.

Dans le cas du bouton de panique judiciarisé, le protocole indique qu’une fois que le tribunal a remis l’appareil de la victime, la victime accepte que l’appareil soit chargé pendant 24 heures, et ne devrait être utilisé que pour la cause pour laquelle Il a porté plainte.

Le voyage qu’Urtasún a traversé jusqu’à ce qu’il atteigne la tête du centre de surveillance “a été long”, dit-il. «J’ai toujours travaillé dans la partie gestion d’entreprise. Mais à cause d’une situation familiale compliquée, j’ai décidé que je n’en voulais plus. Je voulais me consacrer à quelque chose qui avait plus à voir avec le social. J’ai monté un projet qui n’était pas lié aux boutons de panique, mais au problème des femmes, qui était la traite dans les ateliers clandestins. Cela n’a pas prospéré et on m’a proposé de prendre cette position. »

-Quel panorama avez-vous trouvé?

-Ce fut un très gros choc. Je ne pouvais pas croire le nombre de victimes qui ne se trouvaient que dans la ville de Buenos Aires. La vérité est que si j’ai compris le problème, à la fois la femme et celui généré dans le centre d’alarme lui-même, j’ai beaucoup sympathisé avec la police. Je suis devenu plus fort et j’ai vu que les cas qui arrivent sont très compliqués. Je ai beaucoup appris…

-Pour comprendre que ces commentaires comme “elle a ouvert la porte” ou “elle l’a accepté” sont inutiles. La vérité est que la victime est aussi malade que l’agresseur. Je répète toujours que le bouton n’est pas tout. Le bouton est un moyen électronique, disons, de surveillance. Ce qui fonctionne, c’est le travail d’équipe, auquel participent plusieurs domaines: la justice, la partie sociale et nous dans un rôle plus policier. Nous avons plusieurs cas où la même femme a des agresseurs différents. C’est-à-dire qu’il a reçu le bouton parce qu’il a subi des violences de la part de quelqu’un, puis l’a rendu ou que l’action judiciaire a été close et, en même temps, il a un autre partenaire qui l’agresse également. C’est une démonstration claire que si vous ne travaillez pas de manière interdisciplinaire avec la victime, le bouton lui-même ne fonctionne pas non plus.

-Comment fonctionnent les boutons de panique?

-Lorsque la victime appuie sur l’appareil, le SOS, son appel entre dans le centre de surveillance. Nous voyons automatiquement l’emplacement du bouton, où se trouve la personne, et nous entrons en contact, car l’intégralité du package de données apparaît automatiquement. Ensuite, pendant que l’opérateur prend contact avec la victime et lui parle, ce que nous appelons une lettre 6-911 est élaboré, c’est-à-dire la communication que nous avons avec le commandement des opérations. Si la victime le peut, il décrit la situation dans laquelle il se trouve et l’opérateur décrit le cas au 911. Ils expédient un téléphone portable du poste de police le plus proche à l’endroit qui apparaît sur le bouton. Pendant ce temps, nous ne coupons jamais la communication avec la victime. Au cas où vous ne pourriez pas parler, parce que l’agresseur est là en ce moment, nous sommes toujours en communication pour pouvoir entendre le bruit ambiant, et de cette façon, nous pouvons étendre les données que nous donnons au 911. Si nous comprenons que la situation est trop grave, nous avons la possibilité de communiquer directement avec le Commandement par radio, afin que l’arrivée soit beaucoup plus rapide.

-Pourquoi dans certains cas ça ne marche pas?

-Fonction, ça marche. Le problème est que lorsque nous interagissons par le biais du Radioelectric Command avec d’autres services de police et juridictions légales, nous dépendons du déplacement de la police dans chaque province. D’autres problèmes qui existent sont que parfois la batterie n’est pas bien chargée, ou lorsqu’ils nous appellent d’une zone où il n’y a pas de bon signal du fournisseur de téléphone. Le tracker a une plage de précision comprise entre 30 et 200 mètres, il n’est pas précis. Et le fonctionnement du GPS peut varier selon l’emplacement des antennes voisines – ce qui retarde l’arrivée du téléphone portable en raison de la difficulté de géolocaliser la personne, la météo (s’il pleut) ou, comme je l’ai dit précédemment, si le bouton de panique a peu batterie

– Que font-ils si au milieu de la communication, l’appareil s’éteint?

-Nous envoyons un téléphone portable au cas où, car nous comprenons que quelque chose s’est passé. Nous ne connaissons pas la cause pour laquelle il a été désactivé, mais cela peut être accidentel, ou parce que l’agresseur l’a désactivé ou l’a brisé.

-Nous livrons les appareils uniquement par voie judiciaire. Autrement dit, la victime dépose une plainte dans un poste de police, est renvoyée au Bureau de la violence de genre et ils évaluent le risque que court chaque victime. De là, le tribunal ou le parquet correspondant est tiré. Et puis, à partir de là, nous obtenons le travail qui le demande. Ensuite, nous appelons la victime à retirer l’appareil, ou il vient directement avec le commerce en main et nous livrons.

– Toutes les femmes en situation de violence acceptent-elles le bouton panique?

-Une victime de violence de genre est dans un cercle très difficile à quitter. Et parfois cela donne de l’impuissance quand on livre l’appareil et une semaine plus tard, toujours avec son visage battu, pour le rendre, en disant qu’il n’a plus de problèmes avec l’agresseur. Nous avons des psychologues, nous essayons de leur faire comprendre que c’est une mesure de protection, qu’ils doivent aller au-delà d’être bien avec l’agresseur aujourd’hui. Et soudain, ils disent «non, non, non et non». C’est le cercle de la violence, où l’agresseur la frappe, s’excuse, ils sont de retour, la frappe à nouveau, s’excuse encore, lui achète un bouquet de fleurs, l’emmène en voyage, lui dit qu’elle est la meilleure , puis l’insulte revient, “vous êtes le pire.” Souvent, la victime ne décide pas ou ne peut pas demander de l’aide. C’est très complexe.

– Ils ont aidé à réduire les attaques de ces appareils?

-Pendant 2017, grâce aux boutons, il y avait 95 détenus. Mais le plus important est que les victimes sachent qu’il y a quelqu’un qui les protège. Que de la part de l’Etat, dans le cas du gouvernement de la ville, ils lui donnent la possibilité qu’il se sente en sécurité, que quelqu’un l’entende et la regarde, et qu’il se tourne vers un besoin. Ensuite, comme tout le reste, il y a des situations difficiles que nous n’avons pas pu atteindre. Ils sont douloureux car Parfois, la victime ne se rend pas compte qu’elle doit avoir le bouton allumé, qu’elle doit être accusée, qu’elle n’a pas à attendre que la situation vieillisse.

-… Et que devriez-vous avoir sur le dessus.

-Exactement, parce qu’il nous est arrivé, par exemple, que les appels passent par le 911, et que le 911 le partage parce que nous savons qu’il a un bouton, et le problème est que je l’ai éteint et téléchargé, donc quand il s’est approché, l’agresseur ne pouvait pas l’utiliser. Pour nous, l’éducation que nous donnons avec l’utilisation de l’appareil est très importante. À 24 heures après que la victime a retiré le bouton, notre personnel communique pour voir s’il a compris comment se déroule l’opération, s’il a des doutes, si cela fonctionne, nous faisons des tests. Tout, pour que vous sentiez aussi que c’est un outil qui vous servira et que vous devez en prendre soin pour l’utiliser au moment où vous en avez besoin.

– Y a-t-il eu le cas d’une femme avec un bouton de panique qui a fini par être assassinée dans la ville de Buenos Aires?

– Qu’est-ce qui devrait améliorer le système pour être plus efficace?

-Pour la technologie rien. S’il serait important de faire prendre conscience à la justice que le bouton ne doit être remis que lorsqu’ils prennent des mesures de restriction d’approche, et que ceux-ci sont supérieurs à 300 mètres.