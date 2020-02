La fermeture de la frontière de Hong Kong, regrets pour certains, soulagement pour d’autres

Avant la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement de Hong Kong a décidé de fermer les frontières et d’éviter ainsi l’afflux massif de Chinois du continent vers le territoire semi-autonome. Une mesure qui a soulagé de nombreux habitants mais que les commerçants frontaliers ont accueillie avec regret.

L’arrivée massive de migrants, de touristes et de commerçants de Chine continentale est un sujet qui fait depuis longtemps l’objet de controverses dans la mégalopole, et qui génère de plus en plus de rejet parmi les habitants, en colère contre le régime autoritaire de Pékin et l’augmentation constante du niveau de vie.

Un sentiment particulièrement vivant dans les villes frontalières où le “commerce parallèle” a prospéré.

Chaque jour, une multitude de personnes de la Chine continentale traversent la frontière pour acheter toutes sortes de produits hors taxes à revendre plus tard sur place.

Mais cette activité a aggravé les problèmes de surpopulation de la mégalopole, et fait monter en flèche les prix de location des locaux commerciaux.

Mais, maintenant, l’épidémie de pneumonie virale, qui a forcé les autorités de Hong Kong à fermer presque tous les postes frontières et à imposer une quarantaine de deux semaines à tout voyageur en provenance de Chine continentale, a été un coup dur pour ce commerce.

Garé à côté d’un des postes frontières fermés au début de la semaine, un chauffeur de minibus explique qu’il attendait trois heures sans un seul passager.

Le septuagénaire, surnommé Lai, déclare qu’il exerce la profession depuis quatre décennies et qu’il n’a jamais connu de baisse d’activité comme celle-ci, même pendant l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a causé 299 décès à Hong Kong en 2002-2003.

En général, Lai gagne environ 1300 dollars de Hong Kong (150 euros) par jour pour couvrir la route entre les villes de Sheung Shui et Yuen Long, deux villes frontalières situées au nord-ouest de Hong Kong, séparées d’environ 20 kilomètres.

“Je ne portais pas de masque en 2003 mais maintenant je le porte quand je conduis”, confie-t-il à l’.. “Nous transportons des gens qui viennent de partout, après tout”, dit-il.

L’afflux a commencé à baisser pour le nouvel an lunaire, fin janvier, lorsque la nouvelle de l’apparition du nouveau coronavirus s’est répandue dans le centre de la Chine.

Sheung Shui, la première ville après la fermeture du poste frontière de Lo Wu, est le théâtre habituel d’affrontements entre manifestants et policiers depuis juin lors de manifestations pro-démocratie.

Le mouvement, né du rejet d’un projet de loi sur les extraditions vers la Chine, est entré dans une révolte plus large contre l’influence croissante de Pékin sur le territoire semi-autonome. Le problème du commerce parallèle est également devenu l’un des sujets de dénonciation de la population.

Shing, pharmacien, a enregistré une baisse de 30% de son chiffre d’affaires pendant le Nouvel An lunaire et de 50% depuis la fermeture des frontières.

Et bien que les manifestations aient affecté son entreprise ces derniers mois, il dit maintenant qu’il comprend la nécessité de réduire les arrivées de personnes en provenance de Chine continentale. “Peut-être que le gouvernement aurait dû le faire avant”, souligne-t-il, “plus tôt l’épidémie s’arrêtera, plus vite nous pourrons reprendre nos activités”.

Certains habitants de Sheung Shui, en revanche, apprécient l’atmosphère calme qui est respirée depuis l’implantation des limites de circulation.

Candy Kwan explique que ses trois enfants aînés n’ont pas trouvé de masques, car même les vendeurs du commerce parallèle étaient en rupture de stock.

“Qu’est-ce qui est plus important que la vie humaine?”, Demande-t-il, affirmant se sentir “plus en sécurité dans les rues et moins inquiet du risque de contagion après la fermeture du poste frontière”.

Un autre voisin de Sheung Shui, Chan, 70 ans, critique le gouvernement de Hong Kong pour avoir agi trop tard, dit-elle.

“Si j’avais fermé la frontière auparavant, nous n’aurions pas eu à rivaliser avec des acheteurs de Chine continentale qui sont venus acheter des masques”, dit-il.

