La fermeture des États-Unis par le coronavirus COVID-19 est «sur la table»

L’expert en coronavirus de la Maison Blanche a annoncé l’arrêt complet des États-Unis. USA est “sur la table” Il a également prévenu que la crise pourrait durer deux mois “La situation va empirer” a condamné le Dr Anthony Fauci

L’expert en coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a annoncé vendredi matin que l’état actuel de la crise aux États-Unis pourrait durer deux mois et que toutes les cartes sont “sur la table” en termes de combien plus La situation concernant COVID-19 peut devenir grave, a rapporté The Daily Mail.

Dans une série d’entretiens avec Good Morning America et CBS, Fauci a déclaré ce qui, à son avis, affectera l’EE. USA

“La situation va certainement empirer avant de s’améliorer. Il ne fait aucun doute que nous n’avons pas encore atteint le point de crise maximal », a-t-il déclaré.

Alors que les gouvernements prennent des mesures de confinement, des scientifiques comme le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, affirment que le pire reste à venir. Https://t.co/wpdaYXyKQe

– CNN en espagnol (@CNNEE) 13 mars 2020

En outre, interrogé directement sur la possibilité d’une fermeture complète du pays, comme décidé par la Chine et l’Italie, l’expert ne l’a pas exclue.

“Je ne suis pas sûr que nous y arriverons, je pense que ce serait vraiment dramatique, mais je peux dire que tout est sur la table”, ajoutant que “nous devons réagir à mesure que les choses évoluent au cours des prochains jours semaines », a-t-il affirmé.

Plus tôt dans la semaine, le président Trump conseillait aux Américains de rester calmes et sans peur, indiquant même que le virus “disparaîtrait”.

Cependant, il a ensuite fermé la frontière aux Européens en interdisant tous les vols et a déclaré jeudi que même les citoyens américains testés positifs pour le virus ne pourraient pas retourner aux États-Unis.

Fauci a indiqué que la crise durera plusieurs semaines mais qu’elle pourrait durer jusqu’à deux mois.

“C’est imprévisible, mais si vous regardez historiquement comment ces choses fonctionnent, cela devrait durer de quelques semaines à huit semaines”, a-t-il déclaré.

“J’espère que dans un premier temps ce sera deux, trois ou quatre semaines, mais il est impossible de faire une prédiction précise”, a-t-il déclaré.

Plus tard, dans une interview avec CBS, il a affirmé que ce moment était l’une des pires choses qu’il avait vues au cours de sa carrière de 36 ans.

«En ce qui concerne la perturbation de la vie quotidienne, nous ne l’avons jamais vu auparavant. Nous n’avons jamais connu ce type de situation auparavant », a-t-il souligné.

“En ce moment, il y a beaucoup d’inconnues, je pense que c’est ce qui fait peur aux gens”, a-t-il conclu.

Fauci a informé le Congrès jeudi que le système de santé américain était défaillant et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour exécuter les tests aussi rapidement que COVID-19 le justifie.

Le haut responsable des NIH, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à @GMA que la propagation du coronavirus “empirerait avant de s’améliorer”.

“Nous devons être beaucoup plus sérieux en tant que pays sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Deux ou trois cas aujourd’hui seront de nombreux cas demain.” https://t.co/LyQ6vHtmTt pic.twitter.com/Qv4TDcJouq

– ABC News (@ABC) 13 mars 2020

Jusqu’à 1,7 million de décès, le pire scénario du coronavirus aux États-Unis

Entre 160 et 214 millions de cas et 200 000 à 1,7 million de décès. C’est le pire des cas pour l’expansion de COVID-19 aux États-Unis, selon les projections des responsables des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les calculs, discutés lors d’une conférence téléphonique tenue le mois dernier entre le CDC et des experts d’universités de différents pays, ont été publiés ce vendredi par le New York Times.

Filed Under: Coronavirus US Shutdown