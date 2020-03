La féroce célébration de Pablo Migliore pour la consécration de Boca: “Je vous ai dit que” vous vous battiez “, vous êtes River”

Ce fut une nuit de rêve pour Boca Juniors. Il a battu la Gymnastique La Plata 1-0 à la Bombonera avec un but de Carlos Tevez et, par le tirage au sort de Rivière lors de sa visite à Atlético TucumánIl a arraché le titre à son rival classique à la dernière date pour se consacrer au champion de Super League 2019/2020. Les fans de Xeneizes ont adoré l’obtention d’une couronne qui a une saveur spéciale et Pablo Migliore Il a exprimé toute son euphorie sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Instagram, l’ancien archer de Boca a partagé une série de vidéos dans lesquelles Il est vu en dehors de lui-même. Ils montrent comment il a vécu les moments après la fin des deux matchs de samedi soir. L’ancien joueur devenu boxeur n’a pas souligné le succès de l’équipe Miguel Angel Russo, mais plus dans la déception subie par ceux dirigés par Marcelo Gallardo.

“Il n’y a rien à lui donner, tu es River”, a-t-il dit en criant, Migliore. Puis, totalement enragé, il a ajouté: “Toute votre vie vous serez un cag … Rappelez-vous, toute votre vie, cag …”. L’ancien footballeur, qui a longé la berge entre 2006 et 2008, a souligné qu’il avait lui-même avancé que le millionnaire ne serait pas champion: «Je vous ai dit que vous vous battiez, vous êtes River. Qu’est-ce que je vous dis, cag …, ils n’ont pas gagné à Tucumán. Ce n’est pas le ‘Mudomental’, c’est Tucumán, là tu ne gagnes pas papa. “

Migliore utilise souvent les réseaux sociaux pour démontrer son fanatisme pour Boca et à plus d’une occasion, il a croisé Nicolás Otamendi, reconnu fan de rivière. L’ancien gardien de but s’était déjà moqué de l’équipe de Núñez – et du défenseur de Manchester City – à la fin de l’année dernière, lorsqu’il avait perdu la Copa Libertadores aux mains de Flamengo dans les trois dernières minutes du match.

A 38 ans, l’ancien gardien de but de clubs comme Racing, Huracán et San Lorenzo a abandonné la pratique professionnelle du football, mais a décidé de s’impliquer dans une nouvelle discipline: boxe En novembre de l’année dernière, dans ce qui était son quatrième combat, il a subi un KO dur aux mains de Emilio Ezequiel Zárate, alias Chiquito, un boxeur expérimenté de 38 ans. De cette façon, il ne pouvait pas conserver le titre national du catégorie lourde de la WPC (World Pugilism Commission, une entité qui n’a pas une reconnaissance mondiale).