La Fiat 500 est déjà uniquement électrique dans la troisième génération qui vient d’ouvrir | Moteur

Fiat a présenté aujourd’hui la troisième génération du modèle 500, qui ne sera vendu qu’en version électrique et avec un 320 kilomètres d’autonomie, qui peut atteindre plus de 400 kilomètres si vous ne voyagez que par ville.

La Fiat 500 devient ainsi la premier véhicule 100% du constructeur italien, qui le proposera dans un trois portes et cabrio (approuvé pour quatre personnes).

Conduisez un moteur de 87 kW (environ 116 ch) et des batteries au lithium-ion d’une capacité de 42 kWh

La Fiat 500 électrique peut se recharger en 5 minutes sur 50 kilomètres

Pour les recharger, la nouvelle Fiat 500 est équipée d’un chargeur rapide 85 kW ce qui permet en 5 minutes d’obtenir suffisamment d’énergie pour parcourir 50 kilomètres ou recharger en 85 minutes 85% de la batterie.

Vous pouvez également opter pour un point de recharge domestique pour lequel la marque a conçu un wallbox pouvant aller jusqu’à 3 kW, qui peut être mis à jour jusqu’à 7.4 kW (il faudrait 6 heures pour recharger le véhicule).

La prise de recharge est située dans le côté arrière droit du véhicule et permet de brancher du courant alternatif ou continu.

Il atteint une vitesse maximale de 150 km / h

Côté avantages, elle peut atteindre une vitesse maximale de 150 km / h (auto-limitée) et accélérer de 0 à 100 km / h en 9 secondes (en 3,1 secondes de 0 à 50 km / h).

Il a trois modes de conduite: Normal, Gamme (active la fonction d’une seule pédale, de sorte que lorsqu’elle arrête d’accélérer la voiture, elle freine et puisse s’arrêter complètement) et Sherpa (la vitesse maximale est limitée à 80 km / h, la réponse des gaz est plus lente et la climatisation et les sièges chauffants sont désactivés pour augmenter l’autonomie).

Fiat a également profité de cette troisième génération de la 500 pour fournir des assistants qui permettent une niveau de conduite autonome 2.

Ainsi, il équipe la technologie de surveillance avec caméra frontale pour surveiller longitudinalement et latéralement toutes les zones autour du véhicule, régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, centrage de voie, assistant de vitesse intelligent qui lit les limites et recommande de les appliquer, détecteur angle mort, détecteur de fatigue et caméra 360º.

Le nouveau système d’infodivertissement de la première Fiat 500 électrique

La Fiat 500 est également le premier véhicule du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) à équiper le nouveau système d’infodivertissement UConnect 5 avec Android Auto et Apple CarPlay, et un écran tactile central de 10,25 pouces.

Comprend les services En tant que demande d’aide en cas de panne, vérification du véhicule et vérification du niveau de charge de la batterie via le mobile, envoyer une adresse à la voiture depuis un ordinateur et un avis de vol du véhicule, entre autres fonctions.

A légèrement augmenté à la fois en largeur et en longueur (6 centimètres dans les deux cas) et monté sur des roues plus grandes, qui sont plus séparées pour donner aux passagers une plus grande habitabilité.

L’avant, vertical comme dans la version 1957, est moins aplati; et la ligne de coupe, qui dans la première génération séparait le volume du capot des phares circulaires, a maintenant été repensée en divisant le phare elliptique modulaire avec une bride sur le capot.

Les phares Ils sont un peu plus elliptiques et les poignées de ces trois portes sont complètement affleurantes, avec une ouverture pour le déverrouillage électrique.

A l’intérieur, le minimalisme C’est la principale caractéristique, car le tableau de bord est clair et pourtant à portée de main.

La Fiat 500 est en vente avec l’édition spéciale “La Prima” avec carrosserie cabrio

Fiat a déjà admis les réservations en ligne de la Fiat 500 “La Prima” en version cabrio, dont le prix est 37 900 euros et comprend la Easy Wallbox.

Consciente de l’importance de la lutte contre le changement climatique, Fiat a collaboré avec Giorgio Armani, Bvulgari et Kartell, qui a personnalisé une unité qui sera mise aux enchères pour collecter des fonds pour la durabilité de la planète.

En raison de la suspension du Salon de Genève par le coronavirus, le président de Fiat, Olivier François, présente depuis Milan la nouvelle génération de 500.

Comme il l’a expliqué, il a choisi la ville “motrice” de l’économie italienne car à l’heure actuelle, lorsqu’une partie de son activité est paralysée par le coronavirus, il a besoin d’énergie et d’optimisme.