La ficelle de l’âge de pierre renforce l’étui pour les smarts néandertaliens

Les fibres torsadées ensemble pour former une chaîne peuvent ne pas ressembler à une technologie de pointe. Mais avec de la ficelle ou du cordage, on peut faire des sacs, des filets, de la corde et des vêtements. Nous l’utilisons pour lacer nos chaussures, passer la soie dentaire, suspendre des ponts, transmettre de l’énergie électrique – la liste s’allonge encore et encore. Naturellement, les archéologues ont tenu à retracer les origines de cette innovation cruciale. Mais le faire est une entreprise difficile car l’ancienne chaîne a été fabriquée à partir de matériaux périssables qui ont été perdus pour la plupart.

Aujourd’hui, les archéologues qui ont creusé un abri sous roche en France ont récupéré un fragment de ficelle qui pourrait repousser le record connu de cette technologie de dizaines de milliers d’années. De plus, l’artefact semble être l’œuvre de Neandertals, ajoutant à des preuves de plus en plus nombreuses que nos cousins ​​disparus étaient plus intelligents qu’on ne le croyait.

Jusqu’à récemment, les preuves directes les plus anciennes de la technologie des cordes provenaient d’un site appelé Ohalo II en Israël et de la célèbre grotte de Lascaux en France. Les morceaux de ficelle préservée trouvés sur ces sites datent respectivement de 19 000 et 17 000 ans et ont été fabriqués par les premiers membres de notre propre espèce. Mais il y avait des indices que la technologie des fibres pourrait avoir des racines plus profondes dans la culture Homo sapiens. Des impressions de tissu tissé ont été trouvées sur de l’argile cuite provenant de sites en Moravie remontant à 28 000 ans. Et les artefacts en ivoire provenant de sites en Allemagne qui peuvent avoir été utilisés pour filer des fibres végétales ont jusqu’à 40 000 ans.

En 2013, l’archéologue Bruce Hardy du Kenyon College et ses collègues ont rapporté qu’ils avaient trouvé des fibres végétales qui semblaient avoir été tordues pour former une ficelle lors d’excavations à l’abri sous roche d’Abri du Maras dans le sud-est de la France, qui abritait autrefois les Néandertaliens. Mais avec seulement des fibres individuelles pour continuer, contrairement à la chaîne réelle les montrant torsadées ensemble, le boîtier était loin d’être étanche à l’air.

Un fragment de chaîne de Neandertal, vu ici sur une micrographie électronique à balayage, a été découvert dans l’abri sous roche d’Abri du Maras dans le sud-est de la France. Crédit: M-H. Moncel

Dans la nouvelle étude, publiée aujourd’hui dans Scientific Reports, Hardy et ses co-auteurs décrivent un fragment de ficelle de 6,2 millimètres de long que leur équipe a trouvé dans le même abri sous roche – dans une couche datée entre 52 000 et 41 000 ans, quand Les Néandertaliens ont occupé le site. Les analyses du fragment montrent qu’il est constitué de fibres qui ont probablement été récoltées dans l’écorce interne d’un conifère. Les fibres ont été tordues dans le sens des aiguilles d’une montre pour former un fil, puis trois longueurs du fil ont été tordues dans le sens opposé pour former une ficelle.

La raison pour laquelle la chaîne a été utilisée est incertaine. Mais il a été trouvé adhérant à un flocon de pierre à arêtes vives, ce qui a amené les auteurs à suggérer qu’il aurait pu être appliqué pour attacher le flocon à une poignée quelconque. Alternativement, ils supposent que la chaîne n’a peut-être rien à voir avec le flocon de pierre et a plutôt fait partie d’un filet ou d’un sac.

Outre l’utilisation spécifique, la fabrication de la chaîne atteste de la sophistication cognitive chez les Néandertaliens, soutiennent Hardy et ses collègues. La récolte des fibres aurait nécessité une connaissance approfondie de la croissance et de la saisonnalité des arbres. Et produire de la ficelle une fois que l’on a la matière première est lui-même mentalement exigeant, ce qui oblige le fabricant à suivre simultanément plusieurs opérations séquentielles. Compte tenu de ces résultats, ainsi que des découvertes de différentes technologies avancées et même de l’art sur d’autres sites néandertaliens, «il est difficile de voir comment nous pouvons considérer [Neandertals] comme autre chose que les égaux cognitifs des humains modernes », écrivent Hardy et ses co-auteurs.

Les chercheurs extérieurs sont intrigués par les nouveaux travaux. «Je ne suis pas convaincue à 100%» que la découverte est en fait un morceau de ficelle, déclare l’archéologue Marie Soressi de l’Université de Leiden aux Pays-Bas, notant qu’elle trouve les photographies qui accompagnent le document de l’équipe «difficiles à comprendre». Mais le nouveau travail constitue «de loin la meilleure preuve» que les Néandertaliens d’Abri du Maras ont fait de la ficelle, dit-elle.

De l’avis de Soressi, l’aspect le plus excitant de l’étude n’est pas ce qu’il démontre à propos de la sophistication des Néandertaliens – nous savons déjà que leur technologie était très complexe, observe-t-elle – mais plutôt ce qu’elle révèle sur la préservation. Le détenteur du record précédent pour les plus anciens restes de chaîne connus provenait d’un site qui avait été exposé aux eaux souterraines pendant une longue période. Ces sites gorgés d’eau tendent à bien conserver les matières périssables, telles que les fibres végétales. Le nouveau travail de Hardy et ses collègues «soutient l’idée que les résidus microscopiques des cordes sont préservés dans les dépôts d’abris sous roche non gorgés d’eau de l’âge de Néandertal», observe Soressi. Les objets périssables représentent une grande partie de la culture matérielle des humains. Pourtant, la plupart des connaissances des archéologues sur les humains préhistoriques, y compris les Néandertaliens, proviennent des ossements durables et des outils en pierre qu’ils ont laissés. La capacité de récupérer des traces des matériaux périssables utilisés par nos anciens prédécesseurs permet de révéler leur vie sous un tout nouveau jour.