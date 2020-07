La fierté américaine tombe à un niveau record, selon un sondage

Ce 4 juillet, au milieu de la pandémie de coronavirus et des manifestations à l’échelle nationale de Black Lives Matter, le patriotisme américain est tombé à son plus bas niveau en près de 20 ans. Selon un nouveau sondage, moins de la moitié des Américains sont « extrêmement fiers » d’être américains.

Selon Gallup, la fierté aux États-Unis est la plus faible depuis que la société d’analyse l’a mesurée pour la première fois en 2001. L’enquête montre que 70% des adultes américains sont fiers d’être Américains dans le nouveau sondage, mais seulement 45% se disent extrêmement fiers. .

Alors que la plupart des gens se disent toujours fiers d’être Américains, c’est la deuxième année consécutive que le nombre d’Américains extrêmement fiers est tombé sous le niveau de la majorité. Les résultats sont restés relativement stables pendant des années – entre 81% et 92% – avant de chuter fortement en 2017 à 75% pendant la première année de mandat du président Trump.

La fierté américaine aux États-Unis a fortement diminué ces dernières années. / Crédit: Gallup

La fierté des démocrates est toujours bien inférieure à celle des républicains, rapporte Gallup.

Seulement 22% des démocrates se disent extrêmement fiers d’être Américains – une diminution de 10 points par rapport à 2019 et la moitié de ce qu’elle était avant l’élection de M. Trump. Cependant, 76% des républicains et 41% des indépendants se disent extrêmement fiers.

Les hommes ont exprimé leur fierté quant à des pourcentages plus élevés que les femmes, à 48% contre 43%. Les Américains les plus patriotes sont des personnes de 65 ans et plus, à 63%, tandis que seulement 33% des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré se sentir modérément fières d’être américaines.

En ce qui concerne les huit aspects du gouvernement américain sur lesquels Gallup enquête, les Américains sont les plus fiers des États-Unis. réalisations scientifiques – suivies par l’armée, la culture et les arts, l’économie, les réalisations sportives et la diversité raciale, ethnique et religieuse.

Les Américains se disent moins fiers du système politique et du système de santé et de bien-être du pays.

« Le patriotisme américain record est la dernière victime du climat politique fortement polarisé aux États-Unis aujourd’hui », a déclaré Gallup. « Bien qu’aucun des deux partis ne soit fier du système politique américain, la politique pourrait affecter davantage le sentiment de fierté des démocrates dans leur pays que celui des républicains. »

L’histoire continue

Le procureur dans l’affaire Ahmaud Arbery parle de preuves sur « 48 heures »

Trois agents de police du Colorado licenciés pour une photo reconstituant un étranglement

La star de « Hamilton » Daveed Diggs dans une nouvelle vidéo remettant en question la signification du 4 juillet pour les Noirs américains