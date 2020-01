La FIFA et la Fédération mexicaine de football (FMF) organiseront l’Académie des femmes dans 16 villes du Mexique dans le but d’attirer des talents pour former l’équipe U15.

La directrice de la communication de la FMF, Beatriz Ramos, a annoncé mercredi le début des observations dans 31 Etats du pays pour les filles nées en 2005 et 2006, qui seront testées pour prendre place dans le Tri.