La FIFA laisse les dates de la Coupe du monde des clubs ouvertes | Réseaux sociaux sportifs

La FIFA décidera plus tard quand la Coupe du monde des clubs qui se tiendra entre juin et juillet 2021 aura lieu, après avoir accepté les nouvelles dates du Championnat d’Europe et de la Copa América en raison de son report à l’année prochaine, et créera un groupe de travail avec les Confédérations à convenir de solutions à la situation causée par la pandémie de coronavirus.

La table du Conseil de la FIFA s’est réunie mercredi par téléphone pour discuter des circonstances exceptionnelles de la maladie et a décidé à l’unanimité d’inclure dans le calendrier international les nouvelles dates proposées par la CONMEBOL et l’UEFA pour la Copa América (12 juin au 12 juillet 2021) et l’Eurocup (11 juin au 11 juillet 2021).