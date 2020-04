La fille d’Alejandro Fernández, Camila Fernández, apparaît dans un bikini blanc

La fille d’Alejandro Fernández fait fureur en téléchargeant une photo sur son compte Instagram Camila Fernández apparaît comme jamais auparavant dans un bikini blanc révélant son corps luxuriant L’image dépasse jusqu’à présent 20 000 likes

Au milieu des années quarante, la fille d’Alejandro Fernández, Camila Fernández, apparaît comme jamais auparavant dans un bikini blanc, révélant son corps luxuriant dans une image qu’elle a partagée sur son compte Instagram officiel.

Jusqu’à présent, cette photographie dépasse les 20 000 goûts, parmi lesquels l’hôte Andrea Legarreta et le chanteur mexicain Yahir, qui pleure la mort inattendue de son chien «Tonka».

La fille d’Alejandro Fernández, également chanteuse, a profité de cette image sensuelle pour partager le lien de sa chanson «To be loves», la première chanson qu’elle interprète en anglais.

Et après que Camila Fernández a téléchargé cette photo dans un bikini blanc, les réactions ne se sont pas fait attendre. Andrea Legarreta vient de poster: “So pretty !!!”, accompagnée de coeurs rouges et de smileys aux petits visages amoureux.

Ses sœurs, América et Valentina Fernández, ont également commenté cette publication avec une “Belle” et des émoticônes aux visages amoureux et aux visages du désir.

De leur côté, ses followers ne voulaient pas rater l’occasion de la flatter: “Beautiful”, “How beautiful”, “You will be a chula”, “The most beautiful … Cami”, “Precious”, “You are perfect”, “Beautiful »,« Tellement cool »,« Dieu !!! »,« Belle peau ».

Un internaute a fait une recommandation à Camila Fernández: “@camifdzoficial toute une DIVA, prenez bien soin de vous #QuedateEnCasa”.

Ses admirateurs étaient ravis de cette photographie et ils lui ont fait savoir: “Magnifique d’ici à la lune”, “Une photo rare à laquelle vous êtes habitué”, “Belle princesse”, “La plus belle mexicaine”.

Un utilisateur a été très inspiré et s’est exprimé comme suit: «Vous êtes le plus bel être humain qui marche sur la terre. Si les choses ne fonctionnent pas pour vous et votre petit ami actuel, je vais venir au Mexique pour vous chercher. Joyeuses Pâques, belle princesse ».

Camila Fernández est née le 30 novembre 1997 à Guadalajara, Jalisco, Mexique. Elle est la fille du chanteur mexicain Alejandro Fernández et d’América Guinart. Son grand-père est le célèbre chanteur de musique ranchera Vicente Fernández, donc le talent musical coule dans ses veines.

Le 14 septembre 2014, sur le point d’avoir 17 ans, il a fait ses débuts en tant que chanteur avec son père, Alejandro Fernández, dans une présentation à Las Vegas, Nevada, où il a interprété la chanson “Today I want you.”

Ses followers sur Instagram étaient ravis de la photo que Camila Fernández a partagée où elle apparaît comme jamais auparavant dans un bikini blanc, révélant son corps luxuriant, et ils ont continué à la remplir de flatterie:

“Guapetona”, “So beautiful”, “Guapísima”, “Mexican beauty”, “Oh, God, I’m looking”, “Quelle belle lumière, salutations”, “You are the best”, “Beautiful mamacita”, “Bellísima” .

Il ne manquait pas qui lui rappelait son célèbre grand-père, Vicente Fernández: “La photo est très belle, tu es une belle, arrière-petite-fille du grand Chente”, bien que quelqu’un se soit aussi posé hors de propos avec son commentaire déplacé: “Rica papay … “

“Je meurs d’envie de t’embrasser”, “Viande, viande, viande”, “Le poulain a de belles filles”, “Comme disent les Vénézuéliens: Nawa, comme tu es bon, mon amour”, “Toi et l’Amérique êtes le parfait échantillon d’amour, prenez soin d’Ale, profitez-en », vous pouvez lire dans plus de commentaires.