La fille de Diosdado Cabello a révélé des photos de son mariage dans un fort militaire des Forces armées vénézuéliennes

Daniela Cabello, fille du numéro deux de Chavismo, Diosdado Cabello, mariée après 5 ans de fréquentation avec le chanteur de reggaeton vénézuélien Omar Acedo. Le mariage avait été enveloppé entre le secret et l’opulence, car il était géré de manière très secrète et dans des endroits fortement gardés impliquant les forces armées vénézuéliennes.

Le mariage aurait tenue le 27 décembre tel que publié par plusieurs médias locaux.

Les médias vénézuéliens ont commencé à spéculer sur le lien possible du couple à la fin de ce mois lorsque les deux publié des photos dans lesquelles elles se désignaient comme des «maris» et, en plus, ils laissent voir leurs alliances.

Mais ce n’est que ce jeudi que les premières images de l’union étaient connuesdepuis le même Daniela les a publiés dans son compte sur le réseau social Instagram pour commémorer l’anniversaire d’Acedo.

Sur les photos que vous voyez la mariée vêtue d’une robe de perles blanches avec une coupe princesse, tandis que le reggaeton portait un smoking gris

Selon la presse vénézuélienne, L’événement millionnaire a eu lieu au Cercle militaire de Caracas, endroit qui était fortement gardé depuis la haute direction politique et militaire du pays aurait assisté. Même, selon le général à la retraite Carlos Peñaloza, La plus jeune fille de l’ancien président Hugo Chávez, Rosinés Chávez Rodríguez, qui vit et étudie également à Paris, aurait assisté à l’événement.

On savait également que les invités ne pouvaient pas utiliser leur téléphone portable pour éviter les fuites de photos et des détails qui pourraient révéler Combien d’argent a dépensé Hair pour célébrer le mariage de sa fille.

Certaines des images qui ont provoqué des remous sont celles dans lesquelles Vous pouvez voir le couple vêtu de leurs costumes de mariage respectifs, à la cour d’honneur de l’Académie militaire du Venezuela, situé à l’intérieur de Fort Tiuna.

Historiquement, ce site a été considéré pour les uniformes comme un lieu “sacré” que représente éthique et honneur de l’armée vénézuélienne, donc tout le monde ne pouvait pas rester là, encore moins poser pour une telle photographie.

Quelqu’un pouvait difficilement demander le recours à la Cour d’honneur de l’Académie militaire vénézuélienne pour des actes qui n’étaient pas strictement militaires., comme lorsque les cadets sont investis en tant qu’officiers, ce n’est qu’à cette occasion que les civils viennent partager avec leurs proches nouvellement diplômés, mais pendant quelques minutes.

Cependant, cette fois, il est possible de voir que l’enceinte a été conditionnée et illuminée pour des photos de la fille du leader socialiste.

Quelques jours après votre mariage, Daniela a reçu de mauvaises nouvelles en apprenant que le réseau social Twitter avait fermé son compte. Ainsi, la jeune femme a rejoint la liste des profils Chavismo que le réseau social a suspendu en janvier.

Parmi les comptes clôturés figurent: Banque centrale du Venezuela, le ministère des finances, le commandement stratégique opérationnel des forces armées nationales bolivariennes, la garde nationale bolivarienne, la marine, l’aviation et Freddy Bernal.

Les règles de Twitter indiquent qu’il y a trois raisons à la fermeture de compte: Spam, comportement abusif, suspicion de piratage ou d’atteinte à la sécurité.