La fille de “El Mencho” est arrêtée aux États-Unis

La fille d ‘«El Mencho» est arrêtée aux États-Unis Jessica Oseguera est allée à l’audience de son frère à la Cour fédérale de Washington. Ils offrent toujours une récompense millionnaire pour les informations qui aident à capturer son père

Jessica Johana Oseguera, fille de Nemesio Oseguera, «El Mencho», chef du «Jalisco New Generation Cartel» a été arrêtée à son entrée à la Cour fédérale de Washington, où s’est tenue l’audience de son frère Rubén Oseguera González, récemment extradée vers États-Unis, a confirmé l’avocat de la famille, Víctor Beltrán García.

Jessica Johana est répertoriée par le Département du Trésor des États-Unis comme propriétaire d’entreprises liées au blanchiment d’argent par le Jalisco New Generation Cartel.

Les sociétés avec lesquelles l’OFAC relie Jessica sont: Las Flores Cabañas, à Tlapalpa, dans l’État de Jalisco; Mizu Sushi, à Puerto Vallarta, Jalisco; Onze Black, à Guadalajara, Jalisco et deux autres sociétés.

Dans une interview téléphonique avec El Universal, le plaideur Víctor Beltrán García a déclaré que le mandat d’arrêt contre les femmes n’avait été délivré que le 16 février pour le crime d’opérations avec des ressources d’origine illégale, pour lequel il avait déjà été acquitté au Mexique.

«Cette affaire a commencé en 2017 et a été menée à bien dans la ville de Guadalajara, Jalisco, grâce à un amparo qui a été accordé en douceur et à plat, le ministère public a déposé le réexamen, mais le troisième tribunal collégial a confirmé l’octroi de l’amparo, où il a été prouvé que la dame a son entreprise, paie des impôts et ne s’est pas avérée être dans le cas d’opérations avec des ressources d’origine illicite et encore moins dans le cas du crime organisé. »

Beltrán García a déclaré que ce problème avait été résolu en 2018 avec les autorités mexicaines, et maintenant c’est pourquoi Jessica Johana “a été arrêtée aux États-Unis, dont l’arrestation vient d’être signée le 16 février”.

Il a accusé les gouvernements du Mexique et des États-Unis de conspirer des mensonges contre son client, avec lequel il a gardé contact pendant le processus d’extradition suivi par son frère Rubén Oseguera González.

Beltrán García a déclaré que la femme n’était plus sur la liste noire du Département du Trésor en tant que propriétaire d’entreprises liées au crime organisé et au blanchiment d’argent.

Ce n’était pas la seule nouvelle de la journée autour du cartel de Jalisco, car un juge fédéral a donné son avis dans le cas du fils de “El Mencho”.

Le juge ordonne que «Menchito», fils de «El Mencho», attend son procès en prison

Un juge fédéral à Washington a rejeté mercredi que Rubén Oseguera, fils du seigneur de la drogue mexicain Nemesio Oseguera, attend son procès gratuit.

Le parquet fédéral a affirmé la semaine dernière que Rubén Oseguera représentait un risque évident d’évasion et devait rester en détention. Oseguera, qui a été extradé tard dans la nuit du Mexique avant sa comparution initiale au tribunal vendredi de la semaine dernière, avait demandé un délai supplémentaire pour engager un avocat.

Son nouvel avocat de la défense, Danny Onorato, a choisi de ne pas s’opposer à la position du gouvernement, ouvrant la voie au procès contre Oseguera qui débutera ce vendredi.

Oseguera, 30 ans, a plaidé non coupable à des accusations criminelles pour avoir distribué de grandes quantités de cocaïne et de méthamphétamines et utilisé des armes à feu lors d’un délit de trafic de drogue. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine d’au moins 15 ans de prison.

Nemesio Oseguera, également connu sous le nom de “El Mencho”, est considéré comme le chef du cartel de la nouvelle génération de Jalisco. Nemesio Oseguera reste un fugitif et le gouvernement américain offre une récompense de 10 millions de dollars pour les informations ayant conduit à son arrestation.

Rubén Oseguera, dit «El Menchito», a été arrêté en 2015 et a passé plusieurs années à lutter contre son extradition.

Le procureur fédéral Brett Reynolds a déclaré la semaine dernière à la Cour que le cartel de Jalisco New Generation était considéré par les États-Unis comme l’un des «cartels de la drogue les plus importants et les plus dangereux» et que Rubén Oseguera représentait un «énorme risque d’évasion», car ce qui devrait rester sous la garde du gouvernement.

Avec des informations AP