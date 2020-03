La fille de Kenia Ontiveros et Larry Hernández ‘dit’ une malédiction et gronde

Encore une fois, la famille Hernández Ontiveros a donné de quoi parler sur les réseaux sociaux, mais cette fois, c’était la petite fille de Larry et du Kenya, qui a laissé de nombreux utilisateurs d’Internet indignés et inquiets pour leur éducation.

Kenia Ontiveros, épouse du chanteur Larry Hernández, a téléchargé une vidéo de la célèbre application Tik Tok sur son compte Instagram, dans laquelle elle et sa fille Dalary ont une courte conversation alors qu’elles sont au sommet d’un véhicule. “Que faites-vous?”, Demande Kenia Ontiveros à sa fille, qui lui met un thermos dans la bouche. “Je vais prendre une photo”, explique la fille. “A quoi?”, Demande la femme d’affaires cosmétique. “Un coup”, confirme le plus petit. Faisant semblant d’être surprise, la femme de Larry Henández dit au Dalary qu’elle ne peut pas boire d’alcool, puis la petite fille répond: “Pour donner un œuf, oui”.

La vidéo de la mère et de la fille a provoqué diverses réactions, car de nombreux partisans de la femme d’affaires étaient amusés, mais pour d’autres personnes, l’éducation reçue par Dalary n’est pas adéquate.

«Sont-ils drôles? Vraiment? Je ne plaisante pas !! Quel trompabulario! Et puis ils se plaignent d’être maltraités! Ils crient dans les rues! Ils détruisent la vie des hommes s’ils leur apprennent à être comme ça depuis qu’ils sont des filles! Comment alors? », A posté un utilisateur Instagram, indigné par la vidéo.

Un autre internaute a donné la raison du premier: «Voici mon amie, mais vous ne pouvez pas donner un avis différent car tous ses clichés vont vous jongler. Des temps terribles que nous vivons. “

La critique a continué: “OMG, parle comme ton père, tu devrais les éduquer comme tu es, tu n’es pas ordinaire, ou du moins tu ne te vois pas”, “Ce n’est pas bien”, “Bien que le singe s’habille, mignon Elle reste, “” Tous les applaudissements fascinés, pour l’amour de Dieu! “,” Quelle mauvaise éducation elle donne à ses filles! “

“Ignorance de tout ce qu’elle donne !!! Trouvez-vous drôle que la fille parle exactement comme son père et la partage même? Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas demander les poires de l’orme! “,” Quelle bonne éducation pour votre fille! “,” Quelle honte! Mais ce n’est pas sa faute, si ce n’est les parents “,” Pure mamad … ces filles apprennent impoli », a déclaré certains adeptes du Kenya Ontiveros.

Ce qui est curieux à propos de l’ironie, c’est que tout était une confusion, car Dalary et Kenia Ontiveros ne sont pas ceux qui parlent sur l’enregistrement. Et c’est que dans l’application de Tik Tok, vous pouvez faire des vidéos avec la voix off d’un personnage viral ou célèbre et dans ce cas, la mère et la fille ont utilisé celle d’une fille qui est devenue célèbre sur YouTube après Gravé avec une bouteille de tequila.

«Au moins, s’ils veulent critiquer, ils devraient être sûrs de ce qu’ils disent. La fille n’est pas celle qui dit le mot, ni le Kenya qui parle dans cette vidéo, ils ne font que les gestes, mais les voix ne sont pas les leurs », a expliqué un utilisateur, indigné après avoir vu comment Kenia Ontiveros et Dalary étaient attaqué par certains internautes.