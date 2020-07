La fille de l’ancien guitariste de «Bersuit Vergarabat», Oscar Righi, a dénoncé son père pour abus sexuel et psychologique

Oscar Righi

La fille de Oscar Righi, guitariste de 1990 à 2016 à partir de Combinaison Vergarabat, Elle a dénoncé que son père l’avait soumise à des violences sexuelles et psychologiques. La jeune femme qui utilise désormais le nom Ume Bôshi a publié un long texte sur son profil Facebook où elle raconte des situations de violences sexuelles vécues durant son enfance et son enfance.

« Je m’appelais Lucia Righi, mon père Oscar Righi a abusé sexuellement et psychologiquement de moi et d’autres femmes et personnes aussi longtemps que je me souvienne », commencé. «Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai eu peur du noir. Dit un homme des ombres venu me toucher et parle-moi le soir. Je ne pouvais pas dormir en silence avant d’avoir 11 ans. Quand j’étais petit, des choses étranges m’arrivaient, j’avais des pensées cyniques et je me blâmerais plus tard », la jeune femme a indiqué dans son texte.

Dans un sens narratif, la fille du musicien a fait référence à de nombreuses occasions où, étant très jeune, elle a été soumise à des « cauchemars » et à des « jeux sadiques ». Luli, la menteuse, a soudainement dit qu’elle avait été abusée sexuellement à l’école. Et papa l’a emmenée chez le psychologue, et automatiquement papa a dit à luli que sa mère était un diable, qu’il la maltraitait et que je devais aller vivre avec lui »(sic), se souvient Lucila concernant le moment où elle a réussi à dire à l’âge de 8 ans ce qui lui arrivait, et a ajouté: « Papa est venu à ce moment précis et a créé une nouvelle famille de façon impulsive, et m’a bouleversé jusqu’à ce que je déteste toute ma famille maternelle quand j’avais 8 ans. »

« Papa me demandait de prendre une douche avec lui, il allait bien, n’est-ce pas? C’était une fille. Papa me demandait de prendre une douche avec lui … J’ai déjà 13 ans, tu ne trouves pas que c’est un peu bizarre? Papa a touché mon corps pendant que je dormais, d’accord? Non, parce que ça ne peut pas être vrai parce que j’étais horrible, je n’étais pas comme les autres, j’étais juste un bon partenaire pour les discussions, les téléchargements », un point.

En outre, la jeune femme a donné des détails sur les mauvais traitements quotidiens qu’elle a subis, à la suite de comparaisons avec ses sœurs de la part du musicien, ainsi que de situations aberrantes de toucher et d’abus sexuels. « Il a apprécié mon angoisse et en a été excité »Dit Ume Bôshi.

Dans d’autres passages, la plaignante a décrit différents comportements pouvant être qualifiés de violences sexuelles, ayant été exposé à des drogues et ayant subi régulièrement des violences physiques: « Papa ne contredit rien, s’il ne commence pas à se tirer les cheveux et à crier. »

À la suite des abus, la jeune femme a expliqué qu’elle avait souffert de crises de panique, qu’elle avait eu des comportements d’automutilation et de la boulimie, ce qui l’avait amenée à peser 35 kilos à l’âge de 16 ans. et avoir dû être hospitalisé plusieurs fois pour déshydratation. « Et chaque fois que je voulais partir seul, la violence qu’il a exercée sur moi n’a pas de mots », a-t-il déclaré dans un autre paragraphe du témoignage déchirant.

Vers la fin de la publication, la fille du musicien qui a formé l’ensemble The Striped Avec l’actrice et chanteuse Romina Gaetani avec qui elle était en couple depuis sept ans, elle a déclaré qu’elle s’attendait à ce que « Toutes les femmes et les personnes abusées par Oscar Righi peuvent le dire » et appelé « Ne romancez pas le célèbre. »

Romina Gaetani et Oscar Righi

«Cette affaire n’est pas plus importante que d’autres car il s’agit d’Oscar de Bersuit. Je parle et je publie pour ne pas me taire, afin que nous puissions tous parler, ne pas fomenter la haine, si nous ne suivons pas le même cercle », plein.

Puis, dans un autre article, Lucilla a remercié le soutien reçu. En outre, il a reconnu que l’angoisse persiste, mais a expliqué qu’il avait décidé de raconter son histoire pour sensibiliser et encourager toutes les victimes à le faire et à signaler les abus. De plus, il a assuré à son père qu’il n’avait plus peur: « Me voici Oscar, c’est la dernière poésie que je vous dédie, profitez-en, mais cela ne s’arrête pas là. Je suis en feu, je ne suis plus une victime et personne n’est désolé pour moi. Je n’ai plus peur désormais. »

