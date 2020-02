La fille de Lili Estefan pleure la mort d’un ami

La fille de Lili Estefan pleure après la mort d’un ami cher Lukie était une intime de Lina Luaces et aujourd’hui est dévastée par son départ. Sa mère lui a envoyé un message sur les réseaux pour essayer de la réconforter

Lina Luaces, la fille du célèbre animateur du programme El Gordo y la Flaca, Lili Estefan, pleure la mort d’un de ses amis les plus proches et a utilisé les filets pour manifester la douleur causée par cette perte et sa mère il écrit pour la réconforter à la boisson amère qui passe.

C’est grâce à son compte Instagram personnel que la fille de Lili Estefan a publié des vidéos sur certains des moments les plus inoubliables qu’elle a passés avec son amie Lukie, une camarade de classe et ses amis les plus proches, et a immédiatement obtenu le Réponse d’amis et de famille.

Lina Luaces est la fille de Lili Estefan et Lorenzo Luaces, et est proche d’avoir 18 ans et a eu un impact sur sa beauté à plusieurs reprises, mais d’autres ont également été critiquées parce qu’elles ne la considèrent pas si gracieuse, cependant, la vérité est que c’est un Jeune homme qui a un grand talent et qui est actuellement mannequin professionnel.

Vous pouvez regarder les vidéos ici.

Cependant, maintenant, il traverse des moments difficiles après la mort de son ami Lukie, alors il a décidé d’envoyer un message émotionnel via son compte Instagram @linaluaces, où il a également téléchargé quelques vidéos des moments les plus heureux qu’il a vécus à côté de lui. et qu’ils l’ont triste et dévasté.

Le message que la fille de Lili Estefan a suspendu pour la mort de son amie dit de manière textuelle: «Repose en paix mon Lukie. Merci d’être là et d’avoir apporté un sourire sur mon visage aux moments où j’en avais le plus besoin. Je n’oublierai jamais les souvenirs et l’impact que vous avez fait sur ma vie en si peu de temps. Dans mon cœur pour toujours. Volez haut, je vous aime. “

Avant ce message déchirant pour le deuil que vit Lina Luaces, sa mère, la conductrice Lili Estefan n’a pas hésité à essayer de la réconforter et a immédiatement répondu: «Merci Lukie d’avoir pris soin de Lina et de l’avoir fait sourire dans ses pires moments, tout mon amour pour Toi Lukie, on ne comprend pas pourquoi tu es parti si tôt, je prie pour lui et sa famille. »

La publication a eu un tel impact que jusqu’au matin de ce mardi 18 février, elle a presque atteint 3 800 réactions et a reçu près de 200 commentaires d’amis et de la famille. C’est ainsi que les gens ont tendu la main à la fille de Lili Estefan, qui vit en pleurant la mort de son amie.

Une femme a commenté la mort du jeune homme: «Saint Dieu, comme c’est triste, si jeune, bon et un beau garçon. Dieu l’a dans ses genoux et la lumière perpétuelle brille. Prières pour la famille et les amis, en particulier pour @linaluaces. »

Une autre personne s’est jointe à la douleur de la jeune femme et a écrit: «Je suis vraiment désolée pour votre perte. Priez pour vous, sa famille et tous ceux qui l’aimaient. »