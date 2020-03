La fille de Niurka Romi apparaît sans sous-vêtements et montre ce qu’elle a réduit

La fille de la danseuse et actrice cubaine, Niurka, captive avec quelques photos sur Instagram Romi Marcos apparaît sans sous-vêtements et montre ce qu’elle a réduit La publication dépasse jusqu’à présent 40 000 likes

Une grande surprise a été celle que les disciples de Romi Marcos, la fille de Niurka, ont prise alors qu’il téléchargeait quelques photos sur son compte Instagram dans lesquelles il apparaît sans sous-vêtements et montre ce qu’il a abaissé jusqu’à présent.

La fille de la danseuse et actrice cubaine, Niurka, écrit le message suivant pour accompagner la publication: «Libertad.

Faculté et droit des personnes de choisir de manière responsable leur propre façon d’agir / de penser / de ressentir / de s’habiller dans une société ».

Romi Marcos, qui se définit dans son profil comme «une actrice, une de celles qui chantent et dansent», partage que la «photo» qu’ils ont prise de lui est de @crashparadigma, et ses leggings sont de @shein_mex: «N’oubliez pas qu’ils ont des réductions avec mon codes ».

Jusqu’à présent, la publication dépasse les 40 000 likes et contient des commentaires de toutes sortes, la plupart louant le changement physique que connaît la fille de Niurka. La danseuse et actrice cubaine se distingue par son corps spectaculaire à 52 ans, donc Romi Marcos ne peut pas être laissé pour compte.

“Tu as tout le pouvoir”, “Bébé, tu es belle”, “Je t’aime”, “Wow, comme c’est beau”, “Comme c’est beau”, vous pouvez lire dans certains commentaires.

Un internaute a noté que la fille de Niurka ne portait pas de soutien-gorge: “Ami, ça t’a fait froid”, ce à quoi un internaute s’est immédiatement mis à la défense de Romi Marcos: “Toi aussi, ou pourquoi fais-tu une balle?”

Pour sa part, une adepte a noté que plusieurs images qui étaient auparavant sur le compte Instagram ne sont plus: “Romi, pourquoi as-tu effacé la plupart de tes photos?” Quelqu’un lui a répondu par une théorie: “Tu n’aurais pas dû l’effacer, mais je pense que c’était triste comme avant, même si c’était très joli.

Les mots d’encouragement de la fille de Niurka pour son dévouement et ses efforts ne manquaient pas: “Félicitations, vous avez beaucoup façonné votre silhouette”.

“Je t’aime, tu es super incroyable. Poursuis tes rêves et n’abandonne jamais »,« Romi, ne perds plus trop de poids »,« Pourquoi es-tu si jolie, mon Dieu? »,« Non maman… comme c’est beau »,« Pure perfection @romimarcos »,« Côme Il y a tellement de perfection dans votre corps et dans votre cœur @romimarcos ».

Un admirateur de la fille de Niurka n’a pas manqué l’occasion de lui dédier quelques mots. “Tu as l’air bien, et pas seulement, je te vois mieux physiquement et à l’intérieur, tu as l’air très heureux.”

Quelqu’un d’autre a profité de l’occasion pour se souvenir de la danseuse et actrice cubaine et lui a d’ailleurs envoyé un message: «Tu es belle (s’adressant à Romi Marcos) !!! Comme ta maman, que j’admire profondément et qui a besoin de ses conseils pour vivre !!! @ niurka.official belle ta fille et le travail que tu as fait en tant que mère ».

Pour sa part, une admiratrice de Romi Marcos l’a applaudie pour ses efforts: “Wow, c’est un grand changement, cela m’inspire de savoir que je peux faire de même.”