La fille de Niurka Romi Marcos est effrontée et frappe avec son corps en bikini

Romi Marcos ravit ses adeptes avec une série de photographies sensuelles La fille de Niurka a perdu plus de 11 kilos grâce au régime céto ou céto “Un sandwich club et une pina colada s’il vous plaît”, dit-elle dans cette publication.

Au milieu des années quarante, Romi Marcos, la fille de la danseuse et actrice cubaine Niurka, est coquine et frappe avec son corps en bikini depuis le jardin de sa maison. Cette série de photographies sensuelles est disponible sur son compte Instagram et compte à ce jour près de 50 000 likes.

Il convient de noter que le corps spectaculaire de la fille de Niurka est grâce au régime céto ou céto, en plus de pratiquer l’exercice et le ballet. En un peu plus de 6 mois, il a perdu plus de 11 kilos.

Romi Marcos, 24 ans, a déclaré dans une vidéo disponible sur sa chaîne YouTube, et qu’il compte près de 500 000 abonnés, qu’il le fait avec le soutien d’un nutritionniste, d’un psychologue et d’un physiothérapeute dans une clinique privée .

Dans sa publication Instagram, la belle jeune femme écrit: «Un sandwich club et une pina colada s’il vous plaît», ce qui a provoqué de nombreuses réactions de ses adeptes, qui n’ont pas hésité à la féliciter pour son dévouement et ses efforts.

“Je vous suis depuis environ 4 ans et clairement ce menton … !!!”, “Ravivé les Romi d’avant”, “Beautiful Romi !!! Mes respects et mon admiration pour toute la croissance que vous avez connue. J’adore ton style “,” Tu m’as appris à aimer mon corps “.

Il ne manquait pas de trouver une similitude entre Niurka et Romi Marcos: “Tu ressembles beaucoup à ta mère quand elle a fait le personnage de Caresse aux cheveux roux”, “Alors si tu ressembles à ta mère”, “Je pensais que tu étais Maman Niu”.

La flatterie ne manquait pas pour la fille de Niurka: “Corps”, “Où suis-je amoureux?”, “Tu es art, Romi”, “Quel grand corps, Romi, tu es ma véritable inspiration”, “Super précieux”, “Le plus beau toujours”, “Gee, combien de perfection”.

De son côté, un internaute a remarqué un détail et n’a pas voulu être laissé demander à la fille de Niurka: “Cette photo n’est pas récente, n’est-ce pas?, Je te vois beaucoup plus mince”.

Les commentaires risqués étaient également une constante: “Mamasota”, “Tu es très cool”, “Pour moi la même chose, s’il te plaît”, “Non maman … tu es fait une déesse”, “Pin … déesse”.

Les félicitations n’ont pas cessé de venir pour Romi Marcos, qui compte plus de 323 000 followers sur Instagram, où il n’a fait que 49 posts:

N’inventez pas! Voir votre processus depuis que je vous suis me donne tellement d’encouragements !!! Tu es magnifique »,« Wow !!! Tu as l’air super bien. Il faut admettre que la FORCE DE VOLONTÉ fait de grands changements !!! Tu es belle “,” Quelle fierté, tu es très jolie, en sécurité et brillante “,” Exemple pour suivre ton corps, net “,” Félicitations, tu as perdu du poids et tu es superbe !!! Vous êtes une grande actrice, continuez comme ça, vous inspirez beaucoup d’entre nous ».

Il ne manquait pas que quelqu’un mentionne Niurka, mais pas de la meilleure façon: «Je ne dis pas quelque chose de pire à cause de l’éducation: j’ai rencontré sa mère à Merida lors d’une danse cubaine, c’était un spectacle régulier, même dans sa façon de parler, même si elle est cubaine “

