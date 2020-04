La fille de Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, a demandé si elle était enceinte

À travers leurs histoires Instagram, Evaluna Montaner est demandé si elle est enceinte La fille de Ricardo Montaner surprend avec sa réponse Partagez l’image d’un bébé avocat et déclenche des spéculations

À travers ses histoires Instagram, les fans d’Evaluna Montaner, fille de Ricardo Montaner, lui demandent si elle est enceinte de son mari Camilo et elle surprend avec sa réponse, car elle a partagé l’image d’un bébé avocat, ce qui a suscité des spéculations.

Avec plus de 7 millions et demi d’abonnés sur son compte Instagram officiel, la fille du chanteur vénézuélien Ricardo Montaner a rejoint sa vie en mariage avec celle du musicien Camilo Echeverry en février dernier, et beaucoup de ses fans se demandent quand la journée sera. pour annoncer qu’elle attend un bébé.

Dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de Cris, et qui est jusqu’à présent proche de 80 000 vues, Evaluna Montaner est avouée ce qui suit: «Je voulais juste vous dire que je me suis exercé aujourd’hui, lundi 13 avril et vomi. “

Dans cette même publication, il est assuré qu’Evaluna Montaner et Camilo Echeverry sont désireuses d’être parents, et cela pourrait arriver bientôt, car la fille de Ricardo Montaner a annoncé qu’elle avait des symptômes de grossesse à travers ses histoires Instagram pendant l’exercice. .

Bien que votre grossesse soit vraisemblablement vraie, il est également possible qu’Evaluna Montaner se mette un peu de pression tout en effectuant sa routine d’exercice et cela a été la cause de ses symptômes.

Selon cette chaîne YouTube, alors que Camilo Echeverry et Evaluna Montaner exécutent leur danse de mariage, le musicien a exprimé quelques mots qui indiquaient qu’ils seraient bientôt parents quand il jouerait une chanson dont les paroles ont changé: «Les enfants arrivent bientôt “

Immédiatement, les utilisateurs ont exprimé leurs opinions sur la grossesse possible de la fille du chanteur vénézuélien Ricardo Montaner: «Comme si vous veniez voir de quoi ils parlaient après la publication d’Evaluna sur Instagram», «Un test de grossesse, pourquoi devrais-tu supposer ? Avec combien c’est facile. Je vomis aussi quand je fais des jambes surtout si la routine est intense et que je ne suis pas enceinte ».

Pour sa part, un autre internaute a noté un détail de ce qu’Evaluna Montaner a déclaré: «Elle n’a pas dit que cela la mettait mal à l’aise, ni que cela pouvait être une grossesse. Il a simplement dit qu’il faisait de l’exercice et qu’il vomissait. N’inventez pas ».

D’autres personnes étaient d’accord sur le point précédent: «Les nausées après l’exercice sont normales. Cela m’est arrivé plusieurs fois, cela ne veut pas dire que je suis enceinte »,« Savez-vous que ces symptômes sont normaux chez une femme sans être enceinte? C’est un être humain ».

Un autre admirateur du couple a envoyé un message énergique: “Pour moi, la relation entre Evaluna et Camilo semble très agréable, mais comme vous voulez avoir un enfant si vite, vous devriez profiter davantage du mariage et ensuite les planifier.”

Il y avait des utilisateurs qui croient que la fille de Ricardo Montaner est enceinte: “Comme c’est mignon, félicitations Evaluna”, “J’espère que c’est vrai, quelle émotion, un bébé”, “Félicitations Evaluna et Camilo, un couple avec un véritable amour, Dieu bénisse »,« Il est très clair qu’elle est enceinte par son visage ».

Filed Under: Enceinte Evaluna Montaner