La fille de Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, n’a pas 90-60-90

Encore une fois. Evaluna Montaner, fille du chanteur vénézuélien Ricardo Montaner, laisse ses partisans ravis après avoir partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle a l’air magnifique, même, certains fans lui ont rappelé qu’elle n’avait pas 90-60-90, mais quand même c’est parfait.

Avec plus d’un million de likes à ce jour, la fille de Ricardo Montaner, marié au musicien Camilo Echeverry, a écrit ce qui suit: «Oui. Tout comme ils le voient. Je me suis habillée, je me suis maquillée, j’ai mis du brilli brilli et j’ai commencé à danser en quarantaine. “

Dans une photographie qu’Evaluna Montaner avait précédemment publiée et où elle écrivait: «Pa ‘verte de cerquita», son mari, Camilo Echeverry, a répondu avec une émoticône de prise, ce qui a provoqué beaucoup de spéculations de la part des utilisateurs, mais dans ce Une occasion où la fille de Ricardo Montaner a «avoué» quelque chose qu’elle a fait en quarantaine, ce n’était pas le cas.

Et comme s’ils s’étaient mis d’accord, plusieurs fans lui ont écrit: “Tu es parfait sans 90-60-90”, faisant allusion à l’un des thèmes que Camilo Echeverry a dédié à Evaluna Montaner.

Après avoir lu ce commentaire, certains internautes ont répondu comme ceci: “Et naturel”, “Vous devez atteindre ces tailles”, “C’est qu’Eva n’a pas besoin d’avoir cette taille car elle est parfaite, c’est pourquoi la musique dit: ‘tu es parfait sans 90-60-90 ′ »,« 90 poitrine 60 taille 90 hanches ».

D’autres compliments pour la fille du chanteur vénézuélien Ricardo Montaner ne pouvaient pas manquer: “Tout précieux”, “Beau”, “Beau”, “Beau”, “Que Dieu vous bénisse, comme c’est beau.”

De son côté, un utilisateur a envoyé un message direct à Ricardo Montaner: “Linda, tu as le bébé @ricardomontaner”, tandis que quelqu’un d’autre a avoué à Evaluna Montaner: “Magnifique, j’ai adoré ces cils colorés.”

En revanche, le compte @evalunatissue a fait une réclamation justifiée à la fille de Ricardo Montaner: “Activer Twitter”, car Evaluna Montaner, malgré plus de 320 000 followers, les a très abandonnés, depuis leur dernière publication C’est à partir du 29 février, où il a partagé une photo de son mariage avec le musicien Camilo Echeverry avec le texte suivant: “Très bientôt, LUNDI DE CAMILO ET EVALUNA”.

Le 10 mars, et comme twet posté, il a posté: “POUR LA PREMIÈRE FOIS.” Notre nouvelle chanson est sortie. Allez l’écouter! @CamiloMusica “, en plus de partager le lien YouTube.

Ses followers ont réagi immédiatement à ce tweet: “Chérie, elle est incroyable, tu ne sais pas combien je l’aimais”, “Cette chanson est une œuvre d’art, montrant la bénédiction de Dieu par l’amour”, “Merci, merci, Merci de nous avoir inspiré à croire en ce bel amour, en ce véritable amour »,« Quelle belle chanson »,« Ce sont des génies ».

Enfin, un adepte a écrit: «Je l’aimais, merci de partager des moments spéciaux de votre mariage… Que votre amour grandisse beaucoup et que Dieu continue d’être le centre de votre relation. Que Dieu vous bénisse beaucoup. “

