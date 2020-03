La fille d’Eduardo Palomo Fiona parle pour la première fois 16 ans après sa mort

16 ans après la mort d’Eduardo Palomo, sa fille, Fiona Palomo, prend la parole pour la première fois. Sa veuve, actrice et chanteuse Carina Ricco lui ouvre également le cœur dans une interview. La vidéo dépasse les 200 000 reproductions à ce jour.

L’acteur mexicain Eduardo Palomo est décédé le 6 novembre 2003 à Los Angeles, Californie, aux États-Unis, à 41 ans, d’une crise cardiaque fulminante alors qu’il dînait avec sa femme, Carina Ricco, et quelques amis , dans un restaurant.

La crise cardiaque a été causée par une maladie cardiaque, selon une analyse médico-légale. À cette époque, Eduardo Palomo préparait la pièce Un couple avec un ange, qu’il avait l’intention de présenter aux États-Unis et au Mexique. Il participerait également à la projection du film Arc Light à Hollywood.

L’acteur mexicain a laissé deux enfants dans l’orphelinat: Luca et Fiona Palomo, qui 16 ans après la mort de son père, s’exprime pour la première fois dans une interview, ainsi que sa veuve, actrice et chanteuse Carina Ricco.

Tout d’abord, nous devons nous rappeler que Eduardo Palomo était l’un des acteurs les plus talentueux, les plus aimés et les plus connus de ces derniers temps et qu’il a laissé sa marque pour sa participation à des feuilletons tels que “Wild Heart”, à côté d’Edith González, “Ramona”, avec Kate del Castillo, ou “La picara rêveuse”, avec Mariana Levy.

Au début des années 2000, Eduardo Palomo a déménagé à Los Angeles, en Californie, pour chercher la chance à Hollywood, emportant avec lui sa femme, actrice et chanteuse, Carina Ricco, et leurs deux jeunes enfants: Luca et Fiona.

Carina Rico et ses enfants étaient la chose la plus importante pour Eduardo Palomo et il a essayé de les éloigner du médium artistique. À cette époque, l’acteur mexicain a déclaré que lui et sa femme ne savaient pas si Luca et Fiona Palomo voulaient s’impliquer dans l’environnement artistique et n’avaient pas à leur manquer de respect: «Maintenant, quand ils découvrent et disent ‘oh, quel père, je Je veux peindre, je veux agir, je l’aime beaucoup », et si cela sort soudainement d’eux, ils s’intégreront avec leur propre force.»

16 ans après la mort d’Eduardo Palomo, ses enfants Luca, 19 ans et Fiona, 21 ans, sont déjà en train d’émerger dans le milieu artistique: lui en musique et elle vient de faire ses débuts d’actrice au cinéma.

Carina Rico a déclaré que Luca et Fiona Palomo n’avaient peut-être pas eu le temps d’apprendre les manières, les manières ou les mouvements d’Eduardo Palomo, mais ils en ont: «Nous avons tous les deux des choses que je les vois et je dis« comme c’est drôle ». Fiona marche comme «Le maigre», par exemple, et je l’ai dit à Eduardo parce qu’il faisait tellement de bruit en marchant, et il l’a dit parce qu’il était un homme. »

La veuve d’Eduardo Palomo avoue comment elle a enduré la mort de son partenaire et le fait d’être mère célibataire: «J’ai découvert au fil des années et de la vie et pour grandir, que j’ai toujours été une personne très positive, et la Le fait que «le maigre» ne soit pas pour moi est que, qu’est-ce que je fais avec ça, en quoi je le transforme? Vous pouvez le transformer en douleur, devenir une victime, tomber et l’attraper pour vous laisser aller ou, dans une étape, avec une force supplémentaire, pour conserver les valeurs et les choses auxquelles vous avez toujours cru. »

Enfin, Carina Ricco a déclaré qu’elle a toujours cru que l’amour allait au-delà du temps que dure un corps. D’ailleurs, il avoue qu’il a essayé de se donner une seconde chance en amour, mais «ça ne sort pas.