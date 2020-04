La fille d’Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, et Mauricio Ochmann, se réconcilient-ils?

Après avoir annoncé leur séparation, les acteurs continuent d’échanger des messages sur leurs réseaux sociaux. Le premier à le faire a été Mauricio Ochmann, qui a félicité Aislinn Derbez pour son anniversaire. La fille d’Eugenio Derbez lui a répondu en disant qu’elle l’aimait ainsi que sa fille, Kai.

Aislinn Derbez, fille d’Eugenio Derbez et Mauricio Ochmann, allez-vous vous réconcilier? Après que les acteurs ont annoncé leur séparation après quelques années de mariage, ils continuent d’échanger des messages amoureux sur leurs réseaux sociaux.

À l’occasion du 33e anniversaire de la fille d’Eugenio Derbez, Mauricio Ochmann a écrit le message suivant sur son compte Instagram officiel: «Joyeux anniversaire à cette grande femme et mère aimante. Faites-en une année incroyable @aislinnderbez pleine de choses mignonnes. Kai et moi célébrons et honorons votre vie, joyeux anniversaire. “

Et bien que de nombreux utilisateurs aient fait cette félicitation “à froid”, à tel point d’écriture, l’un d’eux: “Tu ferais mieux de ne rien publier”, Aislinn Derbez a remercié le geste et a répondu: “Je t’aime beaucoup et Kai !! ! », Ce qui a fait penser à plus d’un à une éventuelle réconciliation.

À peine deux jours plus tard, l’acteur, que beaucoup identifient par son personnage «El Chema», a partagé une photo tendre avec sa fille «voyant des écureuils».

La fille d’Eugenio Derbez a réagi avec des sourires de petits visages amoureux et ses disciples ont commenté: “Revenez”, “Net, pourquoi ne revenez-vous pas?”, “Un pur mensonge de séparation”.

Mais les choses ne s’arrêteraient pas là, car Mauricio Ochmann téléchargerait maintenant une photo amusante dans laquelle l’un des bras de sa fille, Kai, est vu, mettant une balle dans l’œil gauche: «Jour #… J’ai déjà perdu le compte et presque un œil #quedateencasa #cuarentena “, auquel Aislinn Derbez a seulement répondu:” Exactement. “

Pour sa part, Aislinn Derbez a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où Kai lui donne un baiser tendre accompagné du texte: “Quelqu’un me tue avec amour”, taguant son ex-partenaire, qui a répondu avec des émoticônes avec des visages amoureux.

Dans le compte Instagram officiel de @peopleenespanol, les utilisateurs ont donné leur avis sur cet échange de messages amoureux qui suggèrent une réconciliation probable:

“Je ne sais vraiment pas pourquoi ces personnages publics doivent faire un cirque de leur vie privée parce qu’ils publient tout, ils ne peuvent pas le faire en privé !!!”, “Les mariages ne peuvent pas s’effondrer pour des choses superflues, ils se battent et continuent ensemble comme équipe “,” Évidemment, ils veulent juste la gloire “.

Un internaute a fait une observation à cet égard: “Ils ont dit qu’ils se sont séparés, mais ils ont aussi dit qu’ils s’aimaient toujours, ils ne traversaient que des moments difficiles”.

Un autre internaute a comparé cette situation à celle d’un autre couple célèbre: “Ce sera la même vieille histoire, la même que celle de William Levy et de sa femme, ils se sont battus, ils sont revenus.”

Les souhaits de retour d’Aislinn Derbez, fille d’Eugenio Derbez, et de Mauricio Ochmann étaient présents: “J’espère qu’ils se réconcilient, ils font un joli couple”, “Ils sont cool, je les aime très bien, je suis content”, “Ce serait bien s’ils Réconciliez la fille de Derbez et faites-lui savoir que le mariage n’est pas facile et qu’elle se débat avec ses monstres internes, qui sont nombreux ».

