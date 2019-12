La finale contre l'Amérique, le compte en suspens de Monterrey dans le football mexicain

Après avoir terminé troisième de la Coupe du monde des clubs, Monterrey est revenu du Qatar pour affronter l'Amérique jeudi et dimanche les matchs de la finale du tournoi Apertura-2019 de football mexicain.

Pour la deuxième fois dans l'histoire du football aztèque, la finale se jouera à des dates très proches de Noël; le précédent était dans le tournoi Apertura-2016 lorsque les Tigres ont dû attendre l'Amérique également pour leur participation à la Coupe du Monde des Clubs.

Près de trois semaines se sont écoulées depuis que les deux équipes ont réussi leur passage en finale et les attentes n'ont pas diminué grâce au rôle joué par Monterrey dans la Coupe du monde des clubs et au pouvoir de convocation de l'Amérique.

Au Qatar, Monterrey était troisième mais avant de laisser une image agréable pour le match qu'il a disputé en demi-finale contre Liverpool, malgré la défaite 2-1 par un but de Roberto Firmino pour les 'Reds' dans la remise.

Dans les conversations de football au Mexique, les vrais dans un bar ou les virtuels dans les réseaux sociaux, il est assuré que si Monterrey joue avec la même détermination qu'avant Liverpool ce sera le champion de l'Ouverture.

D'un autre côté, l'Amérique a «tué» le temps d'attente avec des pratiques habituelles et à peine un match de préparation dans lequel les Black Lions 5-1 ont été imposés; Le plus remarquable a été l'entraînement lundi dernier à huis clos au stade Azteca, qui a réuni plus de 36 000 fans.

– Mohamed contre Herrera –

Depuis le début de cette ligue, deux hommes à suivre ont été les directeurs techniques: Antonio Mohamed del Monterrey et Miguel Herrera del América.

Tous deux étaient partenaires en tant que joueurs dans les années 90 dans le Toros Neza perdu avec lequel ils étaient finalistes du tournoi de l'été 1997, et les deux cherchent déjà leur troisième championnat en tant qu'entraîneurs du football mexicain.

Le “ turc '' Mohamed a été couronné auparavant avec Tijuana en ouverture-2012 et avec l'Amérique en ouverture-2014.

"Nous étions compétitifs en Coupe du monde des clubs", a présumé Mohamed. "Maintenant, nous voulons être champions de la ligue, bien que l'Amérique ait une grande hiérarchie, nous sommes concentrés et nous visons le titre."

Le 'Piojo' Herrera a dans son record personnel deux ligues gagnées avec l'Amérique, les tournois Clausura-2013 et Apertura-2018.

"L'adversaire est fort et important avec un bon entraîneur, de bons joueurs et un grand passe-temps, mais nous partons avec l'idée de gagner les deux matchs, pour ne laisser aucun doute", a déclaré Herrera.

Par coïncidence, en plus d'avoir été champions de la ligue, les deux stratèges ont perdu deux finales en tant qu'entraîneurs de Monterrey: Herrera dans l'Apertura-2004 contre Pumas et dans l'Apertura-2005 contre Toluca, et Mohamed dans la Clausura-2016 contre Pachuca et dans la Ouverture-2017 contre Tigers.

Les deux finalistes sont à la recherche de leurs blessés. Pour l'Amérique, le milieu équatorien Renato Ibarra est dans le doute pour le premier match en raison de l'inconfort à la cuisse droite qu'il a présenté en demi-finale contre Morelia.

A Monterrey, l'attaquant néerlandais Vincent Janssen a subi la blessure du bon adducteur qui l'a empêché de participer à la Coupe du monde des clubs.

Le match aller de la finale se jouera jeudi au stade BBVA à partir de 20h36 (02h36 GMT vendredi) et le match retour aura lieu dimanche à 20h15 (14h15 GMT lundi) au stade Azteca.

L'América est à la recherche de son 14e titre de champion de l'ère professionnelle (18 à travers l'histoire dont la scène romantique) tandis que Monterrey est en cinquième.