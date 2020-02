La finale de l’Académie 2020 remporte le concours de Dalú et Angie la deuxième place

Dalú a remporté la couronne lors de la grande finale de l’Académie 2020 Le public était celui qui, par son vote, a décidé de gagner Certaines personnes n’étaient pas complètement satisfaites du résultat

Finale L’Académie Dalú gagne. La grande finale de l’émission de téléréalité musicale mexicaine The Academy 2020 a un gagnant dans la voix de Dalú. C’est ainsi qu’ils ont conclu des semaines de travail acharné pour les étudiants qui se sont mis tous pour atteindre leur objectif, cependant, un seul d’entre eux est resté avec la couronne et maintenant il doit penser à sa carrière musicale. Le triomphe a été combattu, cependant, tous n’étaient pas satisfaits.

C’est peu avant la fin du dimanche 23 février 2020 que l’animateur de l’émission Adal Ramones a annoncé le nom de la personne qui serait la gagnante, après plusieurs secondes de drame, le présentateur a élevé la voix pour nommer Dalú comme vainqueur absolu de cette édition.

Les grands finalistes étaient: Dalú, Charly, Angie, Dennis et Carlos, qui du début à la fin ont été les plus réguliers du concours et certains ont réussi à gagner l’affection du public. Le peuple était précisément le synode qui avait le pouvoir de choisir son favori, mais tout n’a pas tourné pour le vainqueur Dalú, car certains ont vu leur triomphe comme un “vol”.

Les informations ont été rapidement publiées sur le compte Instagram @laacademiatv où certaines personnes ont commencé à commenter les résultats de la finale de l’Académie 2020, et certaines ne semblaient pas entièrement satisfaites, mais la plupart ont accepté le triomphe.

Selon le décompte des voix pour choisir le vainqueur de la finale de l’Académie 2020, la cinquième place revient à Charly Zúñiga qui a obtenu 16,92% du total des près de 21 millions de votes exprimés sur les plateformes numériques. .

La quatrième place est revenue à Dennis, qui a obtenu 17,25% des voix, tandis que Carlos Torres, troisième, a obtenu 17,49% des voix, ce qui lui a donné le droit de remporter le prix de 100 000 pesos (plus de 5 mille dollars =.

Puis Adal Ramones a prolongé «l’agonie» et pendant plusieurs secondes l’incertitude s’est emparée des téléspectateurs et des participants à l’émission.

À 23 h 34, le conducteur a décidé d’annoncer la première place qui exposerait donc la deuxième place: Dalú, qui a obtenu 24,29% des voix, suivi d’Angie, deuxième, qui conquise le 24.05 du vote. Ce résultat a laissé le gagnant avec un sac d’un million de pesos (plus de 50 mille dollars) comme prix.

Mais si le bonheur régnait d’un côté, la tristesse se manifestait de l’autre, notamment l’indignation de certains internautes qui ont immédiatement donné leur avis. Certaines personnes ont félicité le vainqueur, mais toutes n’ont pas fait de même, car elles n’étaient pas satisfaites.

C’est précisément sur le compte Instagram de l’Académie où certaines opinions ont été suspendues sur le résultat des votes qui ont donné à Dalú le triomphe, et la deuxième place à Angie.