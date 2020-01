La Finlande, l’utopie et la réalité entrent en jeu: une semaine avec quatre jours de travail et trois jours de loisirs est-elle possible?

«Vous pouvez et devez discuter de la réduction des heures de travail. Une semaine de travail de quatre jours ou une journée de six heures Avec un salaire décent, c’est peut-être une utopie aujourd’hui, mais c’est peut-être vrai à l’avenir », a tweeté Sanna Marin le 19 août dernier.

A cette époque, c’était Ministre des transports et des communications de la Finlande et vice-président du Parti social-démocrate (SDP). Je venais de conclure un sommet du parti dans la ville de Turku, pour célébrer les 120 ans de l’organisation, et elle avait été le protagoniste de sa proposition radicale pour l’avenir.

«À mon avis, les gens méritent plus de temps avec leur famille, leurs passe-temps et leur éducation. Cela pourrait être la prochaine étape pour nous dans la vie professionnelle.», Avait-il dit en exposant sur un panneau.

Il a ensuite approfondi l’idée sur Twitter: «Le temps de travail a été réduit au cours des 100 dernières années à mesure que la productivité du travail augmentait et que le revenu et le bien-être des gens s’amélioraient. La réduction à 8 heures par jour était l’un des principaux objectifs sociaux de la social-démocratie et elle a été atteinte. Les efforts doivent se poursuivre. »

Après la démission d’Antti Rinne au poste de Premier ministre, le SDP l’a proposée comme successeur. Marin est devenue la plus jeune femme du monde le 10 décembre 34. Bien que l’idée de réduire les heures de travail ne soit pas dans le programme du gouvernement, ses déclarations précédentes ont été sauvées ces dernières semaines par la presse européenne – qui, dans certains cas, a pris ses propos comme s’il s’agissait d’annonces de ce qu’il allait faire … .

La Finlande est connue pour son large État providence et pour ses initiatives révolutionnaires, comme l’expérience du revenu de base universel. Bien qu’il n’ait pas prévu pour le moment d’avancer vers une semaine avec quatre jours de travail et trois de loisirs, il y a beaucoup de chercheurs qui soutiennent l’idée et c’est un débat qui va grandir dans les années à venir.

Avantages et risques d’un changement radical

«En Finlande, comme dans certains autres pays européens, certaines expériences ont été menées pour réduire le temps de travail, avec une journée de travail de six heures ou une semaine de quatre jours. Les résultats sont mitigés. Les travailleurs bénéficient de plus de temps libre et peuvent être davantage avec leur famille. Les employeurs sont satisfaits de l’augmentation de l’efficacité au travail et de la diminution des congés de maladie. Dans certains cas, les chômeurs sont plus susceptibles d’entrer sur le marché du travail. Cependant, ces expériences n’ont pas conduit à une réforme plus profonde pour de nombreuses raisons. Certains d’entre eux sont financiers, mais d’autres sont culturels », a déclaré Liisa Häikiö, professeur de politique sociale à l’Université de Tampere, consultée par Infobae.

La meilleure preuve que l’idée d’une semaine avec moins de jours ouvrables n’était pas une folie soulevée par Marin dans un moment de confusion est que Il y a déjà des entreprises qui vont dans ce sens dans différents pays. Par exemple, Microsoft a mené un test pilote au Japon l’année dernière. Pendant cinq semaines, ses 2 300 employés ont été en congé vendredi, mais ils ont touché le même salaire.

Les résultats étaient surprenants. En plus de presque tous ceux qui ont exprimé leur satisfaction d’avoir plus de temps libre, l’entreprise a enregistré une augmentation de 40% de sa productivité. En partie, parce que les travailleurs ont pris 25% de temps de moins les jours de travail et parce qu’ils étaient plus motivés et concentrés. Un autre effet positif est que la consommation d’électricité a été réduite de 23%.

“Une semaine de travail de quatre jours donnerait aux employés une plus grande flexibilité pour traiter les questions personnelles, médicales et de loisirs. Cet avantage serait plus important pour les personnes à bas salaires, qui sont plus susceptibles d’avoir des inconvénients et de la rigidité, ce qui leur refuse la possibilité de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Le changement contribuerait grandement à atténuer cette «pauvreté en temps» », a-t-il déclaré Infobae Robert C. Bird, professeur à la School of Business de l’Université du Connecticut.

En Nouvelle-Zélande, la société de conseil financier Perpetual Guardian a mené une expérience similaire entre mars et avril 2018. Ses 240 employés sont allés travailler quatre heures sur huit pour le même salaire. 78% ont exprimé leur accord avec le nouvel équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.

Radioactive PR, une entreprise britannique de relations publiques, est allée plus loin. Après avoir effectué un test, a décidé d’adopter définitivement le modèle 4 x 3, en maintenant les mêmes salaires qu’auparavant. «Il y a deux façons de gagner de l’argent dans mon métier: fidéliser les clients et en obtenir de nouveaux. Les employés déprimés et fatigués ne peuvent pas faire non plus », a déclaré Rich Leigh, le propriétaire, dans une interview avec The Guardian.

Au lieu de cela, Wellcome Trust, une fondation de recherche biomédicale basée à Londres, a dû abandonner un test similaire. “Cela allait être trop complexe sur le plan opérationnel”, a déclaré l’organisation. Il était prévu que ses 800 employés cessent de travailler le vendredi, mais les autorités se sont rendu compte que, dans certaines régions, la charge de travail du lundi au jeudi serait trop importante.

“Un horaire de travail de quatre jours par semaine n’est pas sans risques”, a poursuivi Bird. Les biens et services peuvent ne pas être disponibles lorsque les consommateurs les souhaitent. Les employeurs peuvent être désavantagés par rapport aux concurrents qui maintiennent une semaine de cinq jours. Cela peut signifier des journées de travail plus longues comprimées en quatre jours, ce qui impliquerait une plus grande fatigue. Dans la mesure où cela se traduit par des salaires plus bas pour les travailleurs, cela peut obliger certains à chercher un deuxième emploi pour combler la différence. Ce n’est pas une décision qui doit être prise à la légère, et les entités qui ont essayé dans le passé doivent être soigneusement examinées. »

Le problème avec un modèle comme celui testé par Microsoft au Japon ou Radioactive PR est que, à moins d’une augmentation considérable de la productivité par heure travaillée, les entreprises constateraient une baisse de leur production, mais avec le même coût de main-d’œuvre.

Cela implique une marge bénéficiaire inférieure, ce que très peu d’entreprises seraient disposées à accepter. Surtout dans les domaines où les gains de productivité sont très complexes.

“Si les travailleurs veulent gagner le même salaire avec un temps de travail plus court, les coûts de main-d’œuvre augmenteraient, à moins que la productivité n’augmente considérablement. Des coûts de main-d’œuvre plus élevés diminueraient la compétitivité des exportations et entraîneraient une baisse de la production. Dans le secteur public, par exemple dans les soins de santé, il est difficile d’augmenter la productivité, ce qui signifie qu’il serait nécessaire d’embaucher plus d’employés et d’augmenter les impôts », a déclaré Pekka Ilmakunnas, professeur à l’École supérieure des sciences économiques et commerciales de Helsinki, en dialogue avec Infobae.

En Suède, la ville de Göteborg a testé pendant deux ans un autre moyen de réduire le temps de travail: une semaine de cinq jours, mais six heures au lieu de huit. Le régime du travail a été appliqué à 68 infirmières d’une maison de repos, qui ont amélioré leurs performances et leur satisfaction au travail. Cependant, la ville a conclu que c’était trop cher, car elle a été obligée d’embaucher 17 infirmières supplémentaires pour compenser la réduction de la journée.

«Cela a plusieurs avantages de ne travailler que quatre jours, comme un meilleur équilibre entre le travail et la vie de famille. Nous avons également vu que les employés et les superviseurs conviennent que la productivité s’améliore. Et cela permet de créer plus d’emplois pour ceux qui n’ont pas de travail, car quelqu’un va devoir travailler le vendredi. Mais pour que le pays reste fort, il faudra voir une augmentation de la productivité des travailleurs. Sinon, l’économie produira moins et il sera difficile de continuer avec des employés travaillant moins. C’est le plus gros risque », a-t-il déclaré Infobae Rex Facer, professeur à la Marriott School of Business de l’Université Brigham Young.

La Finlande, tournée vers l’avenir

C’est un pays de 5,5 millions d’habitants, relativement homogène sur le plan économique et culturel, avec le 12e indice de développement humain le plus élevé au monde et un État pionnier en matière de politiques sociales. Il n’est donc pas surprenant que cette discussion ait pris naissance là-bas.

Il y a une histoire récente, qui est le revenu de base universel. En théorie, C’est un salaire qui devrait être versé à tous les citoyens, qu’ils en aient besoin ou non, afin qu’ils soient libres d’avoir le temps de travailler comme bon leur semble., étudiez ou soyez avec vos proches.

Dans la pratique, Ce fut une expérience impliquant 2000 chômeurs, qui ont été payés 656 $ par mois pendant deux ans. S’ils obtenaient un emploi, ils continueraient d’être payés, contrairement à ce qui se passe avec l’assurance-chômage. On s’attendait à ce que beaucoup profitent de l’opportunité de se développer professionnellement ou de créer leur propre entreprise, mais les résultats n’étaient pas comme prévu et l’exercice n’a pas été répété.

Compte tenu de la confusion générée cette semaine dans la presse européenne avec la proposition de raccourcir la semaine de travail, Le gouvernement finlandais a publié un message sur son compte Twitter précisant qu’il n’avait pas l’intention d’apporter des modifications. «La semaine de quatre jours n’est pas mentionnée dans le programme gouvernemental. Le sujet n’est pas à l’ordre du jour. Le Premier ministre Marin a imaginé l’idée brièvement lors d’une table ronde en août dernier, alors qu’elle était ministre des Transports, et il n’y a eu aucune activité récente. »

La clarification a également été adressée à certains opposants, qui avaient remis en question la proposition. “Le SDP vit-il dans le monde réel?”, S’était demandé Arto Satonen, législateur du National Coalition Party, connaissant les propos de Marin.

“Je ne pense pas que l’administration va aller dans cette direction”, a déclaré Häikiö. Si c’est le cas, ce sera une sorte d’expérience. Le fait est que le gouvernement précédent a prolongé le temps de travail de 26 heures par an. Aujourd’hui, les syndicats et les organisations d’employeurs se battent pour cela. Mais, à long terme, je pense que c’est l’une des discussions que nous aurons de temps en temps“

La décision prise par le gouvernement précédent d’augmenter le nombre d’heures de travail par an visait à répondre au vieillissement de la population, ce qui crée une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. Ce problème coexiste avec un autre, qui est un faible taux d’emploi, conséquence d’une retraite anticipée et que les jeunes mettent du temps à terminer leurs études., entre autres raisons.

“Je ne vois pas la semaine de quatre jours ouvrables comme une option réaliste dans un avenir proche. Bien entendu, le temps de travail a tendance à diminuer avec le temps dans tous les pays européens. Par conséquent, à un moment donné, cela se produira, mais cela prendra plus d’une période de gouvernement », a-t-il déclaré. Infobae Petri Böckerman, chercheur à l’Institut du travail pour la recherche économique, Helsinki. «Quoi qu’il en soit, la question ne dépend pas du gouvernement. Les salaires et les paramètres liés aux contrats de travail, y compris les heures de travail, sont négociés par les syndicats et les organisations d’employeurs centrales en Finlande. »

Il semble inévitable que le débat se poursuive ouvertement et refasse surface dans les prochaines années ou décennies. L’avancement de la technologie, qui permet de produire plus en moins de temps, et les changements culturels, pour lesquels les gens ressentent le besoin d’avoir moins d’obligations et plus d’espaces de loisirs, vont dans ce sens.

“Bien que je sois un peu sceptique quant à la réduction du temps de travail à court terme, Je pense toujours qu’il est important d’avoir ce genre d’utopies ou de rêves sur l’avenir. Si l’on regarde 120 ans en arrière, les travailleurs travaillaient 12 heures par jour, six jours par semaine, sans beaucoup de vacances. Beaucoup pensaient alors probablement qu’il serait risqué de réduire le temps de travail. Mais la journée de travail a été réduite à 8 heures, la semaine à 5 jours et les vacances ont progressivement augmenté à un mois ou plus. Cette tendance a été possible grâce à l’augmentation de la productivité. Si nous regardons maintenant 100 ans dans le futur, combien de personnes travailleront alors? Je pense que ce ne sera pas 40 heures par semaine», A conclu Ilmakunnas.