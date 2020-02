La Finlande offrira aux citoyens une éducation financière pour réduire leur endettement | Économie

La Finlande a proposé de s’attaquer à l’endettement croissant des ménages, favorisé par les taux d’intérêt bas et la numérisation des services de crédit, à travers une stratégie nationale visant à améliorer l’éducation financière de ses citoyens.

Selon la Banque de Finlande, l’endettement des ménages par rapport à leurs revenus est plus élevé que jamais et atteint déjà une moyenne de 127%, une tendance qui, selon les autorités, menace à la fois la prospérité des citoyens et Pour l’économie nationale.