La Fiorentina annonce que Pezzella, Cutrone et Vlahovic ont été guéris du virus | Réseaux sociaux sportifs

La Fiorentina a annoncé ce dimanche que ses joueurs Germán Pezzella, Patrick Cutrone et Dusan Vlahovic, qui, le 14 mars, se sont révélés positifs pour le coronavirus COVID-19, ont vaincu la maladie, selon les derniers contrôles médicaux qui ont été effectués sur eux.

Le club toscan a indiqué que son capitaine et défenseur argentin Pezzella, l’Italien Cutrone et le Serbe Vlahovic, tous deux en avant, “ont donné un résultat négatif” dans le covid-19 après les tests cliniques qui étaient en attente, bien que la Fiorentina l’ait déjà indiqué lundi dernier. ils allaient bien et n’attendaient que ce contrôle.