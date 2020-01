La fissure entre River et Boca se ferme-t-elle? Les détails de la rencontre entre Rodolfo D’Onofrio et Jorge Ameal

Les tensions entre Rivière et La bouche Ils ont su se rendre au TAS (Superior Sports Court) après la Superfinale de la Copa Libertadores 2018 qui a remporté le millionnaire et qui a dû déménager à Madrid après les incidents du match revanche tronqué au Monumental. Mais après les élections au Xeneize, qui ont soulagé l’espace politique dirigé par Daniel Angelici et consacré Jorge Amor Ameal (accompagné de Mario Pergolini et Juan Román Riquelme), les clubs ont commencé à se rapprocher jusqu’au jalon qui a développé ce midi: Rodolfo D’Onofrio, directeur de l’institution Núñez, et l’ameal susmentionné, se sont rencontrés dans un restaurant à Puerto Madero “essayer de construire des choses en commun” et voir “comment pouvons-nous collaborer pour améliorer le football argentin”, comme il l’a confié à Infobae un leader qui les connaît très bien.

La réunion a été organisée par deux amis du président Alberto Fernández. D’une part, Carlos Montero, chef de l’Union générale de la nation et trésorier de Boca. De l’autre, José “Pepe” Albistur, fan de River. Les deux ont également participé au déjeuner.

D’Onofrio et Ameal ne se connaissaient pas. “Je vous salue avec un mélange de joie et de tristesse”, a commencé le président millionnaire. Et puis il a ajouté: “La vérité est qu’avec Angelici à Boca, nous nous débrouillions très bien avec la rivière” Ameal a accepté la blague et pendant le déjeuner a insisté pour que River doive réintégrer l’AFA.

Le conclave a duré près de trois heures et ils ont parlé de tout: de l’AFA, de la FIFA et du football en général. La rencontre a surtout servi à relancer les relations entre les clubs. «Je suis convaincu qu’il est essentiel que River et Boca s’entendent très bien. Je comprends, ou il me semble, qu’avec le président de Boca, nous avons la même pensée, la même idée, au moins, au niveau du pays. Ensuite, j’espère que de la même manière, nous serons également d’accord avec le football », a déclaré D’Onofrio en dialogue avec l’émission radio River Monumental.

“Il est essentiel que River et Boca soient main dans la main. Sur le terrain, nous affrontons et faisons des cornes quand ils jouent. Puis dans le quotidien, dans le football argentin, il est très important que nous soyons ensemble pour que le football argentin puisse progresser. Ce n’est pas que nous soyons seuls, mais je pense que c’est un très gros coup de pouce que nous ne soyons pas divisés et que nous soyons ensemble », a poursuivi le chef du millionnaire. «Avec Angelici, nous avons très bien commencé, mais c’est de l’histoire. Ensuite, beaucoup de choses se sont produites. Mais je regarde toujours l’avenir », a-t-il conclu.

“River va toujours vouloir gagner, mais en dehors du terrain, nous avons la meilleure relation et nous allons y travailler”, Ameal avait anticipé. Eh bien, les deux managers ont déjà franchi la première (grande) étape.