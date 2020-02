La Floride a arrêté un Mexicain accusé d’espionnage pour la Russie

Un Mexicain vivant à Singapour a été arrêté en Floride et accusé d’espionnage pour la Russie. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes a été recruté en 2019 par les services de renseignement russes. Le Mexicain a fait plusieurs voyages en Floride, où il a reçu l’ordre de louer une propriété à Miami-Dade.

Un citoyen mexicain a été arrêté à Miami, en Floride, pour “agissement aux États-Unis au nom d’un gouvernement étranger (espionnage pour la Russie)”, a indiqué le bureau du procureur.

Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, un citoyen mexicain résidant à Singapour, «a été arrêté sur la base d’un procès l’accusant d’avoir agi aux États-Unis au nom d’un gouvernement étranger (Russie), sans en informer le procureur général, et complot en vue de faire la même chose », indique un communiqué du ministère de la Justice.

S’il était considéré comme un candidat au prix Nobel de médecine, le mexicain Héctor Alejandro Cabrera Fuentes a été accusé d’espionnage aux États-Unis pour la Russie https://t.co/JViCJexNMg

Selon des documents judiciaires cités par le parquet, un fonctionnaire du gouvernement russe a recruté le Mexicain en 2019 et lui a ordonné de louer une propriété spécifique dans le comté de Miami-Dade, en Floride.

Le responsable russe a dit à Cabrera de ne pas louer l’appartement en son nom et de ne pas informer sa famille de ses réunions, il prolonge la déclaration.

Cabrera s’est également rendu en Russie et a informé le responsable gouvernemental de ce pays des dispositions prises, ce que le responsable russe a approuvé.

Le Mexicain a effectué plusieurs voyages à Miami et l’un d’eux avec pour mission de prendre des photos de la plaque d’immatriculation du véhicule “une source du gouvernement américain”.

Dans la nuit de dimanche dernier, Cabrera et un compagnon non identifié – bien que la déclaration précise qu’il s’agit d’une personne «légalement mariée» avec Cabrera – sont arrivés à l’aéroport international de Miami en direction de Mexico.

Le service des douanes et de la protection des frontières (CBPE) a inspecté le numéro de téléphone de la personne accompagnant Cabrera et a trouvé une photographie de la plaque d’immatriculation du véhicule “provenant d’une source du gouvernement américain”, indique le communiqué.

Un scientifique d’Oaxaca est arrêté aux États-Unis; Ils l’accusent d’être un espion du gouvernement russe. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, est microbiologiste. Il a été arrêté à Miami, pour avoir prétendument servi d’espion pour le gouvernement russe. https://t.co/GbLSN6Ybks

Interrogé sur la photo, Cabrera a admis aux autorités frontalières qu’il avait chargé son compagnon de prendre la photo et qu’un responsable du gouvernement russe lui avait ordonné d’effectuer cette opération.

Selon des documents judiciaires, les messages sur le téléphone de Fuentes ont montré que le responsable russe avait initié et dirigé les réunions.

Une audience de détention préventive est prévue vendredi prochain, tandis que la lecture des charges pesant sur le Mexicain est prévue pour le 3 mars 2020, tous deux devant le tribunal fédéral de première instance de Miami, selon le communiqué.

Le sous-procureur général John C. Demers et le procureur fédéral Ariana Fajardo Orshan ont salué les efforts d’enquête du FBI et du CBP, ajoute le document officiel.