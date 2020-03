La foire TEFAF, un défilé d’art espagnol et une impulsion au coronavirus | Culture et divertissement

La foire internationale d’art TEFAF a donné son coup d’envoi à ses clients les plus exclusifs ce jeudi, avec des œuvres d’art saisissantes et des galeristes espagnols, mais avec une réduction évidente des visiteurs préoccupés par la crise des coronavirus.

Il y a plus de 275 marchands d’art du monde entier qui sont venus cette année dans la ville de Maastricht (Pays-Bas) pour vendre leurs chefs-d’œuvre dans cette foire à accès sélectif exclusif, et où sculptures, peintures, œuvres de art contemporain et même bijoux de pierres précieuses.