La Fondation Carlos Slim alloue 40 millions de dollars pour la combattre

La Fondation Carlos Slim soutiendra la lutte contre le coronavirus Elle fournira une éducation à la santé et à distance Slim a également déclaré au président qu’il n’y aurait pas de licenciements dans leurs entreprises

La Fondation Carlos Slim soutiendra la lutte contre le coronavirus au Mexique avec un milliard de pesos, soit environ 40 millions de dollars, en actions de santé et d’éducation à distance.

En ce qui concerne la santé, les ressources seront allouées à l’équipe critique de soutien aux patients des instituts de santé mexicains, aux ventilateurs, aux échographes et aux vidéo-laryngoscopes.

Dans un communiqué, l’organisation a indiqué que l’argent sera également consacré à l’équipement de protection du personnel de santé, aux fournitures pour l’assainissement et la désinfection des espaces critiques des hôpitaux publics, à l’appui au renforcement des capacités de diagnostic du pays et à la reconversion.

D’autre part, le ministère de l’Éducation publique (SEP) sera soutenu par la plateforme TestT pour les étudiants de l’enseignement public de base.

En ce qui concerne les protocoles pour les clients et les employés, Carso a des mesures générales pour la prévention et la diffusion des pratiques d’hygiène dans différents espaces, à la fois dans l’entreprise et à la maison.

Les personnes de plus de 55 ans atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes bénéficieront d’une protection spéciale contre les risques.

Les employés présentant des symptômes d’infection respiratoire, et ceux diagnostiqués avec Covid-19, ou qui ont été en contact avec des personnes diagnostiquées avec un coronavirus seront isolés à la maison.

Des politiques d’hygiène ont également été mises en œuvre dans les cantines des employés et des politiques de prévention de la transmission de Covid-19 dans les entreprises ont été intégrées: nettoyage fréquent des espaces de travail; travail à domicile; annulation de voyages, réunions de travail et événements.

“Il y a 400 000 pesos supplémentaires pour la crise”, déclare López Obrador

Au début de la deuxième étape en raison de la pandémie de coronavirus, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé que son gouvernement dispose de fonds supplémentaires de plus de 400 milliards de pesos (16 milliards de dollars) qui lui permettront de faire face à la crise économique provoquée par la contingence.

Après avoir présenté son plan pour faire face à cette pandémie, le chef de l’exécutif a expliqué qu’il a pu économiser et obtenir ces fonds car son gouvernement n’autorise pas la corruption. Il a indiqué que ces ressources permettront de poursuivre les programmes de protection sociale ainsi que les travaux d’infrastructure emblématiques de son administration.

«En plus du budget, la collection a été bonne. Je vous ai dit que par rapport à l’année dernière, nous avons 7% de plus que ce qui a été obtenu … nous avons le budget sans déficit et 400 milliards supplémentaires. Cela nous permet de maintenir tous les programmes de bien-être. Disposant des ressources nécessaires pour faire face à la baisse des prix du pétrole, nous avons décidé de baisser le prix de l’essence “, a-t-il déclaré.

Ce mardi soir, lors d’une réunion du cabinet, le président a ordonné de protéger les programmes sociaux, d’analyser comment réactiver l’économie, avancer les dépenses de retraite pour les personnes âgées et garantir l’énergie dans cette phase d’urgence.

AMLO sur Carlos Slim et la lutte contre le coronavirus

Le président López Obrador a demandé aux hommes d’affaires de faire preuve de solidarité afin que les personnes âgées puissent rentrer chez elles, ainsi que celles atteintes de diabète, d’hypertension, d’insuffisance rénale et les femmes enceintes, “pour prendre soin de vous”.

Il a précisé que Carlos Slim, du groupe Carso, avait promis de ne licencier aucun travailleur. “Pas de mescal.”

Le chef de l’exécutif fédéral a exhorté la population à prendre des mesures de santé, à avoir une alimentation saine pour faire face à la pandémie, “rien que la maladie ne soit supprimée avec de la tequila ou du mezcal”.