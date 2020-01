La fortune choquante laissée par Kobe Bryant et qui sont ses héritiers

La légende de la NBA Kobe Bryant, sa petite fille Gianna et sept autres occupants de son hélicoptère privé Sikorsky S-76 ils sont morts ce dimanche lorsque le véhicule s’est écrasé sur la ville de Calabasas, située dans le comté de Los Angeles, en Californie. Le groupe a déménagé Académie de Mamba pour un match de basket auquel l’héritière de l’ancienne escorte allait participer. Le monde du sport a plongé dans une profonde douleur à cause de la tragédie dans laquelle le quintuple champion du ring avec Los Angeles Lakers a perdu la vie (il a également remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques avec l’équipe nationale américaine).

Les autorités ont pu identifier toutes les victimes mortelles de l’accident qui n’a laissé aucun survivant: il s’agit de Christina Mauser, entraîneur de basket-ball et Alyssa Altobelli et Payton Chester, coéquipiers de la petite Gianna. Parmi les occupants de l’hélicoptère se trouvaient également John et Keri Altobelli, parents d’Alyssa, et Sarah Chester, mère de Payton. Finalement, Ara Zobayan, 50 ans, était le pilote qui ne pouvait pas surmonter les conditions météorologiques difficiles. C’était aussi Le mari de Sarah et le père de Payton.

L’accident a coupé la famille qui, avec Kobe et Gianna, a composé Vanessa Laine Bryant, la femme du basketteur et qui lui a appris à parler espagnol, Natalia (17 ans) et Bianca (trois) et le nouveau-né Capri (arrivé dans le monde en juin 2019). Ils sont les héritiers d’une somme choquante qui a amassé la star de la NBA tout au long de sa carrière sportive et pour son bon sens des affaires. Le magazine Forbes a su faire une estimation et a calculé sa fortune en environ 800 millions de dollars. En outre, il n’y a aucune confirmation quant à savoir s’il avait contracté une assurance pour un décès accidentel hypothétique, bien que plusieurs médias américains spéculent que cela est probable.

Le calcul est que seulement par le revenu de ses 20 ans de carrière dans Los Angeles Lakers a reçu près de 650 millions de dollars entre les salaires et les revenus publicitaires. Seulement pour les contrats avec LA, il a reçu 320 millions. Les deux dernières saisons sont devenues les mieux payées de la NBA: 48 500 000 pour chacune.

Au fil des ans, avec la croissance de sa carrière et après être devenu l’un des visages de la ligue de basket-ball la plus compétitive du monde (il a terminé deux fois meilleur buteur -2006 et 2007-, il a été deux fois MVP – meilleur joueur- de finales et une de la phase régulière; en plus de participer à 18 éditions du All Star Game), elle a plébiscité les offres d’entreprises avec lesquelles elle a conclu différents accords. Il a signé des alliances avec Nike (anciennement Adidas homme), Coca Cola, McDonald’s, Nutella (ces deux derniers liens ont été rompus après l’accusation d’abus sexuels auxquels il a été confronté en 2003), Lenovo, Turkish Airlines (filmé une publicité avec Lionel Messi), Hublot, Panini, Sony, Sprite ou Nintendo.

Intéressé par les affaires, plus ouvert sur le monde que de nombreux autres athlètes américains, puisqu’il a vécu en France et en Italie, Kobe Bryant n’a pas attendu à la fin de sa carrière sportive pour élargir ses horizons. Il a été l’un des premiers à saisir le potentiel du marché chinois au début des années 2000. Grâce à de nombreuses visites, des publicités spécifiquement destinées à ce marché et plusieurs initiatives, notamment humanitaires, celle née à Philadelphie est devenue une légende en Chine. Ses chemises, ses chaussures et les produits qu’il y promouvait ont été vendus en quelques jours, ce qui leur a procuré des revenus importants. Sa ligne de chaussures est sortie en 2005.

Déjà ces dernières années dans le basket diversifie ses investissements. En 2014, il a acheté 10% des actions du groupe de boissons énergisantes BodyArmor pour 6 millions de dollars. Quatre ans plus tard, ces mêmes actions étaient évaluées à 200 millions de dollars après l’entrée dans la capitale de Coca-Cola. Par l’intermédiaire de sa société d’investissement Bryant Stibel, Kobe Bryant a également acquis des actions de la plate-forme sportive The Players Tribune, dans l’éditeur de jeux vidéo Jeux épiquesdans Zoom légal, Scopely, Groupe Alibaba, entre autres.

Il a également fait une incursion notable dans la production cinématographique avec Granity Studios, à partir du court métrage d’animation “Dear Basketball”, écrit par lui et gagnant d’un Oscar en 2018. En 2016, Forbes l’a inclus dans la liste des 40 personnes les plus riches de moins de 40 ans aux États-Unis.