La France annule “les événements de plus de 5 000 personnes dans des lieux fermés” par le coronavirus

Tous les actes qui rassemblent “plus de 5 000 personnes” dans un lieu fermé mais aussi quelques extérieurs, comme le semi-marathon prévu à Paris dimanche, seront annulés en France en raison de la résurgence du nouveau coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement.

Ces mesures, prises lors d’une réunion exceptionnelle de l’exécutif français, ont également conduit à la suspension de la dernière journée du Salon de l’agriculture, dimanche, événement très important pour le secteur qui s’est tenu à Paris.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré samedi que dans les dernières heures il y a eu 16 nouveaux cas en France, pour un total de 73 infections. Jusqu’à présent, il y a eu deux morts, un touriste chinois et un Français.

“Ces mesures sont provisoires et il faudra les faire évoluer. Ce sont des décisions qui nous limitent tous et nous voulons qu’elles durent peu car cela signifiera que nous maîtrisons l’épidémie”, a expliqué Véran.

Dans les deux zones où il y a eu plus de cas en France, une région au nord et une ville à l’est du pays, les mesures sont encore plus sévères.

Tous les événements publics sont suspendus, certaines écoles ferment et les résidents sont invités à limiter leurs déplacements et, si possible, à travailler à domicile.