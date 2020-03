La France autorise le traitement à la chloroquine contre le coronavirus

.

Ce jeudi, le ministère de la Santé du La France autorisé à entreprendre la traitement base chloroquine contre coronavirus.

L’hydroxychloroquine et l’association lopinavir / ritonavir peuvent être dispensées et administrées sous la responsabilité d’un médecin aux patients atteints de COVID-19 dans les établissements de santé qui les soignent. Ainsi que pour la poursuite de son traitement si son état le permet et avec l’autorisation du premier médecin à domicile », précise l’institution dans un communiqué.

Un traitement contre le coronavirus à base de chloroquine a été proposé par le scientifique français Didier raoult, qui a remercié le gouvernement français pour sa décision. Et c’est qu’au cours des dernières semaines, Raoult, professeur et infectologue, avait qualifié de «immoral» le fait de ne pas administrer la substance aux personnes infectées par le virus de Wuhan.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire, l’hydroxychloroquine peut être prescrite pour traiter COVID-19. Merci Olivier Véran pour son écoute », a tweeté Raoult.

Avec des informations d’Infobae.

