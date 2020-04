La France balaye les 20 000 morts en faisant 395 morts en une journée

La France a confirmé un total de 19 718 décès par coronavirus après avoir confirmé 395 décèsAu cours des dernières 24 heures et un total de 30 610 hospitalisés, avec 890 nouvelles admissions depuis le dernier bilan, tel que rapporté par le directeur général de la santé du gouvernement français, Jérome Salomon. Le nombre total de cas confirmés est112 606 après avoir enregistré une augmentation de 785 infectionsdans les dernières heures.

Au total, 227 des nouveaux décès sont survenus dans des hôpitaux et les 168 autres dans des maisons du pays. Sur le total des décès, 12 069 sont décédés dans un hôpital et 7 649 dans des résidences. En outre, 5 744 patients au total sont en soins intensifs.

Avec ces chiffresLe nombre de décès quotidiens en France baisse à nouveau pour la cinquième journée consécutive, qui a enregistré ce samedi 642 décès dans cette section.

Ces chiffres reflètent lapoursuite d’une “récession épidémique très lente”, mais le nombre de personnes hospitalisées est encore très élevé “, a expliqué Salomon, avant de rappeler que” le confinement, grâce à l’effort collectif, est efficace et parvient à stopper l’épidémie “.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a reconnu que l’ee pays connaît “une crise sanitaire très intense; une épidémie … à une échelle que nous n’avons pas connue dans l’histoire moderne. “

Dans l’ensemble, le Premier ministre a applaudiconfinement a réussi à empêcher la surcharge redoutée des hôpitaux. “Au plus fort de la crise, il y avait en fait 7 100 lits occupés sur les 10 500 disponibles. Et il est important de poursuivre les efforts pour que les services de réanimation ne soient pas surchargés”, a-t-il conclu.

Centre pour personnes âgées

De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Veran, a annoncé qu’à partir de lundile droit de visiter les centres pour personnes âgées sera rétabli, ainsi que l’aide des soignants et du personnel infirmier à domicile.

Cependant, Veran a expliqué queil y aura des restrictionsdans le cas de ceux qui se rendent dans les centres pour personnes âgées pour rendre visite à l’une des personnes qui y résident, comme établir des contacts physiques et plus de deux personnes.

Le gouvernement gaulois a décidé de lever cette interdiction, en vigueur depuis la mi-mars, aprèsla situation s’est légèrement amélioréepar rapport aux dernières semaines, lorsqu’il a été enregistré qu’un cas positif pour Covid-19 avait été confirmé dans au moins 45% de ces centres.

Bien que la France envisage la possibilité deassouplir les mesures d’isolement et de restriction des mouvements, la grande majorité des activités sociales et économiques ne commenceront pas à subir certains changements avant le 11 mai prochain. À partir de cette date, les écoles primaires et les jardins d’enfants devraient ouvrir progressivement leurs portes, mais pas les universités, qui seront fermées jusqu’à la fin de l’été. Pour leur part, les établissements d’accueil, tels que les restaurants, les clubs ou les cafés, resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

