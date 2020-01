La France en grève pour les retraites alors que le dialogue se poursuit

PARIS (AP) – Travailleurs des chemins de fer, enseignants, médecins, avocats et autres ont participé jeudi à une journée de manifestations et de grèves dans toute la France contre les projets du président Emmanuel Macron de réformer le système des retraites.

Alors que le gouvernement et les syndicats ont poursuivi les négociations cruciales sur les changements, Paris et d’autres villes ont salué les manifestations et la grève des trains est entrée dans sa sixième semaine.

La Tour Eiffel a été fermée et les salariés ont rejoint les mobilisations. Le métro de la capitale française a subi de graves interruptions, à l’exception de deux lignes automatisées qui fonctionnaient normalement.

Trois trains à grande vitesse sur cinq roulent normalement, a expliqué la SNCF. Le service de train régional a également été touché par les grèves et de nombreuses écoles ont fermé.

Les syndicats ont également demandé aux travailleurs de bloquer les routes d’accès aux principaux ports, y compris dans la ville de Marseille, dans le sud du pays.

Les pourparlers entre le gouvernement et les syndicats ont repris mardi, mais pour l’instant aucun compromis n’a été trouvé. Une nouvelle série de contacts est prévue pour vendredi, axée sur le financement du nouveau système de retraite. Macron a demandé à son exécutif de conclure bientôt un accord avec les groupes ouvriers réformistes.

À l’heure actuelle, le gouvernement s’accroche à sa proposition de relever l’âge de la retraite en facturant la totalité de la pension de 62 à 64 ans, la partie la plus critiquée de la réforme.

Les changements visent à unifier les 42 systèmes de retraite existants en France. À l’heure actuelle, des accords spécifiques permettent aux travailleurs comme les chemins de fer de prendre leur retraite plus tôt et à d’autres, comme les avocats et les médecins, de payer moins d’impôts.

Les syndicats craignent que les gens n’aient à travailler plus longtemps pour recevoir une pension plus faible, et les sondages suggèrent qu’au moins la moitié des Français soutiennent les grèves.