La France envoie gravement malade en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg | Couverture

La France a déjà enregistré 16 018 cas confirmés de coronavirus et 674 décès et a décidé d’envoyer des patients gravement malades en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg pour décongestionner les hôpitaux locaux, ont rapporté dimanche les autorités françaises.

“La résistance est aussi une question de solidarité. Elle est organisée au niveau européen et international. J’apprécie vivement que le Luxembourg, la Suisse et l’Allemagne autorisent l’accueil de plusieurs personnes gravement malades qui ont besoin d’une aide respiratoire dans les prochaines heures”, a déclaré le directeur général de Santé, Jérôme Salomon.