La France fait 987 morts en une seule journée

LeLes autorités sanitaires françaises ont rapporté ce vendredi qu’il y avait déjà 13 197 décèsdans le pays en raison du coronavirus, bien que le nombre de patients admis aux soins intensifs ait diminué pour la deuxième journée consécutive.

Le directeur général de la santé, Jérome Salomon, a expliqué lors d’une conférence de presse que sur le nombre total de décès,8 598 se sont produits dans les hôpitaux554 de plus que la veille, tandis que 4 599 autres ont été enregistrés dans des maisons de repos, dont 433 au cours des dernières 24 heures. Au total, ils sont987 décès enregistrés en une seule journée.

Bien que plus de90 000 cas confirmés à travers le pays, les unités de soins intensifs des hôpitaux français ont enregistré 62 patients de moins que la veille, il y a donc 7 004 patients qui sont dans un état grave -431 d’entre eux ont été admis dans les dernières 24 heures. Sur ces 7 004, 98 ont moins de 30 ans.

De même, Salomon a indiqué qu’un total de 31 267 personnes sont toujours admises par Covid-19, dont 3 161 qui ont été hospitalisées le dernier jour, et a précisé que 25 000 personnes ont réussi à se rétablir depuis le début de la pandémie.

En ce sens, il a précisé que l’équilibre des patients admis à l’hôpital, par rapport aux patients guéris, est positif, et il a souligné qu’il s’agit d’un “rayon de soleil, un soulagement timide très important pour tous les agents de santé”. “On dirait que ça commence à se stabiliser. Nous devons rester prudents et agir avec prudence “, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Salmon a pleuré la mort d’un enfant de moins de 10 ans à Paris. “Il semble que les causes de décès soient multiples”, a-t-il affirmé sans donner plus de détails à ce sujet.

