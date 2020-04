La France mise sur les yacks – Scientific American

Publié à l’origine en juin 1854

«Geoffrey Saint-Hilaire et d’autres éminents naturalistes de France commencent à considérer la domestication d’animaux qui jusqu’à présent n’étaient connus en Europe que comme des objets de curiosité scientifique. Ils ont récemment reçu pour le Jardin des Plantes un certain nombre de yaks de Chine – un animal qui, selon le comte de Buffon (1707-1788), «est plus précieux que tout l’or du Nouveau Monde». Au Tibet et en Chine, cet animal attire de grands charge, fournit du lait, a une chair excellente et des cheveux qui peuvent être transformés en vêtements chauds. Le naturaliser, donc, en Europe, serait un immense service à l’humanité. Soit dit en passant, feu Lord Derby a tenté sa tentative et a échoué. »

—Américain scientifique, juin 1854

