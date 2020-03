La fumée des feux de brousse en Australie a tué des centaines de personnes

La fumée des désastreux feux de brousse d’Australie a tué des centaines de personnes et envoyé des milliers dans les hôpitaux et les salles d’urgence, selon une nouvelle étude.

Le nombre estimé de morts n’inclut pas les décès résultant directement des flammes qui se sont propagées dans une grande partie de l’est de l’Australie à la fin de l’année dernière.

Une lettre de recherche rendue publique hier dans le Medical Journal of Australia révèle qu’au moins 417 personnes sont mortes par inhalation de fumée.

La fumée des incendies de brousse a également envoyé plus de 3 000 personnes dans des hôpitaux pour des problèmes cardiaques et respiratoires et contraint plus de 1 300 personnes aux urgences pour des crises d’asthme.

“Le calcul n’inclut pas les blessures directes ou les décès sur les fronts d’incendie”, a déclaré Fay Johnston, chercheur à l’Université de Tasmanie. «Nous avons utilisé les relations connues entre la pollution atmosphérique et l’augmentation des conditions de santé et des décès pour arriver à notre estimation.»

La saison sans précédent des feux de brousse a été liée au réchauffement climatique, la chaleur et la sécheresse record ayant précédé l’épidémie. L’étude suggère que l’augmentation des températures a un impact profond sur la santé de la population du pays.

Des mesures d’adaptation plus agressives en Australie sont nécessaires pour protéger le public des futures catastrophes liées au climat, affirment les chercheurs.

“La fumée n’est qu’un des nombreux problèmes qui s’intensifieront avec l’augmentation de la fréquence et de la gravité des principaux feux de brousse associés au changement climatique”, ont écrit les auteurs. «Des approches élargies et diversifiées de l’atténuation des feux de brousse et de l’adaptation à la vie dans un pays de plus en plus chaud et sujet aux incendies sont nécessaires de toute urgence.»

L’équipe de recherche, composée de chercheurs des États australiens de Tasmanie et de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que l’augmentation des décès et des hospitalisations dans les régions touchées par la fumée peut être principalement attribuée aux particules fines. Le niveau d’exposition aux particules le plus élevé enregistré pendant l’urgence incendie a dépassé la valeur moyenne historique de plus de 14 fois, note le document.

Les auteurs avertissent que leur étude ne comprend pas de données pour l’ensemble du pays, seulement pour quatre États de la côte est de l’Australie.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.